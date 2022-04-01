吳淑珍想傳阿扁作證 律師：判她有罪等於停審的扁有罪

前總統陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，台灣高等法院更二審今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任 、前出納陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶，但吳淑珍請假。馬永成「訴苦」40分鐘，指國務機要費有時代背景、制度面缺失，他僅是出具領據的「人頭」，一審被判20年重刑他無法接受。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）偵辦陳水扁國務機要費、南港案、龍潭購地、洗錢案，2008年12月12日起訴陳水扁、妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，案件歷經一、二、三審審理、發回更審，部分案件已定讞，而國務機要費、洗錢案，仍在高院更二審。陳水扁因病聲請停止審判，高院2016年4月間裁定陳在能到庭前停審，其餘被告繼續審理。

吳淑珍今請病假，她的律師陳國華表示最高法院發回更審的理由，涉及吳淑珍是否侵占國務機要費，應該要傳陳水扁說明為證，但陳水扁停審中，他認為吳淑珍的部分也不宜進行。陳國華指出，若未釐清就判吳有罪，那停審而無法答辯的陳水扁也就連帶有罪，影響很大。

審判長鄭水銓表示，吳淑珍請假是她的權利，但她還是應該要到庭，合議庭會檢視她的診斷證明書，確認請假是否有正當理由。

更二審即回復到第二審的程序，審判長今在開庭時說明先處理爭議性比較小的部分，調查證據後再辯論。檢方未對馬永成、林德訓提上訴，但因兩人一審分別遭處20年、16年徒刑，兩人相當不服氣。馬、林都表示和扁、珍、陳鎮慧無犯意聯絡，不是共犯。

馬永成表示，2005年接任總統府副秘書長，國務機要費都以他的名義出具領據，但他只是「人頭」、照例行事；他質疑究竟是出具領據的人要負責、還是簽審核報告單的人要負責？並表示他沒有侵占犯罪金額，也沒有管控國務機要費的權責，「判那麼重我無法接受」。馬指因國務機要費案後，上至總統下至鄉鎮長的領據核銷才走入歷史（特別費除罪）。

馬永成說，國務機要費有其特殊性，而像馬英九擔任台北市長時所涉的特別費案，三審判無罪的理由都不同，沒有標準。他說，今天不是要拖誰下水，但在起訴書中，卻沒有任何會計，質疑本案不公平、不合理，有針對性。他說，國務機要費只有總統可使用，當時的氛圍是「人人可殺」，但他進總統府服務不是要幫總統犯罪，絕非罪大惡極之輩。

林德訓也也主張無罪，並表示事件爆發後許多人跳出來稱國務機要費不是特別費、不能這樣核銷，「這合理嗎？」並認為時隔15、16年還在討論這議題，很荒謬又無奈。林說，起訴、判決書沒說清楚他如何與他人有犯意聯絡，並問「什麼叫概括性犯意聯絡」？

兩人的律師李勝琛向法官喊話，指對法院來說這只是1個案子，但卻影響兩人一輩子，他們會在庭上陳述約1小時的上訴理由，也是因為看到判決書後感到害怕、恐懼而有感觸。李說，最高法院沒有看案情內容，「被一審判決綁架」。

馬的律師吳春美希望傳陳水扁、總統府前會計處人員林進川、行政院主計處前主計長許璋瑤作證。吳春美表示，2009年7月的審判庭上，馬、林不在現場，對陳水扁的說法沒有答辯權，所以有傳陳的必要。而林進川能說明國務機要費的性質、許可釐清該費設計的原則與制度變遷。

陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶都認罪，但陳女不服從刑要她和陳水扁夫妻、馬永成、林德訓連帶繳交1億7百多萬元的犯罪所得；蔡銘哲則希望從輕量刑，郭銓慶盼免刑。陳致中與黃睿靚則主張無罪。