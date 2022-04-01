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他酒後被男同事用輪椅「運走」性侵失身 獲賠80萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓男子在公司春酒晚宴上見男同事酒醉，以輪椅將同事「運去」房內性侵，黃犯後認罪，賠償80萬元，台北地方法院審理，依乘機性交罪判黃有期徒刑1年8月，緩刑3年。可上訴。

2021年2月23日，黃與男同事共赴春酒晚宴，被害人席間飲用威士忌酒6、7杯，因不勝酒力，在飯店大廳沙發上休息，黃看對方不醒人事，竟向飯店櫃台人員商量借用輪椅，將酒醉男同事扶上輪椅。

黃以輪椅將同事推往飯店的605號房，褪下對方的鞋、襪、外褲、內褲後性侵，被害人察覺後奮力爬起，稱「我想回家」等語，並穿回衣物，返家向台北市警中山分局報案。

法院審理時，黃坦認犯行，與被害人以80萬元和解，履行完畢，被害人也簽協議書表示願寬宥黃，因此，判處黃法定最低刑度3年，還是過重，依刑法規定減刑。

判決說，黃利用被害人泥醉不能抗拒，恣意侵害對方身體、性自主權，考量他審判中坦承犯行，達成和解，案發時擔任工程師等，依法量刑，並予緩刑宣告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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