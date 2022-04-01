酒駕新罰昨實施 台東抓到這男...酒測值高達1.35

「酒駕」新罰則加重，昨天開始實施上路，10年內酒駕或拒測2次以上，將公布姓名及照片。不過，台東縣仍有不懼新罰則的民眾酒駕上路，且酒測最高值達1.35毫克。員警直呼「太扯了」。

台東縣警察局表示，昨天酒駕新罰則實施，即展開全縣酒駕取締，昨晚共取締2件酒駕，但其中1人酒測值竟高達1.35毫克，已達不能安全駕駛，當場扣車，並依公共危險罪移送地檢署偵辦。

「跟在後方都聞到酒味了，真的不怕死！」一名承辦員警說，昨晚市區巡邏，見前方騎摩托車男子不時搖晃，且飄散陣陣酒味，遂趨前攔查，經酒測不得了，酒測值竟高達1.35毫克，實在太扯了。

縣警察局表示，依新罰則規定，10年內酒駕或拒測2次以上，將交由公路總局台東監理站官網專區公布姓名、照片及違法事實。警局將持續性強勢執法作為，呼籲民眾千萬不要僥倖以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康