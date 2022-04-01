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「呼呼熊」在士林地院 籲重視孩童家暴議題

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

為呼籲全民重視孩童家暴議題，現代婦女基金會「呼呼守護行動」今起在士林地院展開，象徵守護孩童權益的「呼呼熊」繪畫實體、線上同步展出，希望民眾共同守護需要幫助的孩子。

衛福部統計，2020年家暴通報共17萬8710件，創歷年新高，平均每3分鐘有一起家暴事件，一年約有15萬個孩子在傷痛中長大，是全民應關注的社會議題。

現代婦女基金會表示，頭部有著象徵封印傷痛的OK蹦，「X」形狀像是擁抱也是數學的乘號，代表人與人的連結讓改變有無限可能，「呼呼熊」的由來，是從前男童小傑（化名）從小目睹父親毆打母親，自己也常受暴，每次小傑只能緊咬玩偶熊而不能出聲，因為越哭越會被痛打，玩偶熊成為小傑唯一的救贖。

現代婦女基金會2002年在士林地方法院設立家暴暨家事事件聯合服務中心，至今已陪伴3萬1422人走過家暴事件，協助3582人聲請保護令，提供1890個高風險弱勢個案出庭。

「用溫暖守護家暴兒，做他們的光」，士林地院院長蘇素娥說，法院有專業的家暴防治團隊，解決當事人之間的困境；士林地檢署檢察長繆卓然說，曾相驗兒童死亡案件時，發現孩童生前長期遭施暴，進一步清查，又發現孩童姊姊也長期受虐，檢方定期與家防中心、婦幼隊等研商婦幼保護工作。

台北市家防中心副主任王儀玲說，「目睹兒少」是指兒童長期目睹家暴事件，經統計有50％目睹兒少長大後成為治安顧慮人口，甚至弒親，許多家長會說「我又沒有打小孩」，其實目睹家暴後，傷痛會存在孩童內心，這群在暗黑裡哭泣的孩子，是需要被「呼呼」的。

星星消失的夜晚線上展網址：https://huhu.38.org.tw

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

「呼呼熊」頭部有著象徵封印傷痛的OK蹦，「X」形狀像是擁抱也是數學的乘號，代表人與人的連結讓改變有無限可能。記者李隆揆／攝影
「呼呼熊」頭部有著象徵封印傷痛的OK蹦，「X」形狀像是擁抱也是數學的乘號，代表人與人的連結讓改變有無限可能。記者李隆揆／攝影
士林地院院長蘇素娥說，「用溫暖守護家暴兒，做他們的光」。記者李隆揆／攝影
士林地院院長蘇素娥說，「用溫暖守護家暴兒，做他們的光」。記者李隆揆／攝影
為呼籲全民重視孩童家暴議題，現代婦女基金會「呼呼守護行動」今起在士林地院展開。記者李隆揆／攝影
為呼籲全民重視孩童家暴議題，現代婦女基金會「呼呼守護行動」今起在士林地院展開。記者李隆揆／攝影
「呼呼熊」繪畫展在士林地院展出。記者李隆揆／攝影
「呼呼熊」繪畫展在士林地院展出。記者李隆揆／攝影
「呼呼熊」繪畫展在士林地院展出。記者李隆揆／攝影
「呼呼熊」繪畫展在士林地院展出。記者李隆揆／攝影

家暴 現代婦女基金會

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