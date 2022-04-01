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即將結婚卻爬上「大嫂」床想嘿咻 職業軍人判關4年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

劉姓職業軍人平時和鄰居大哥關係良好，也稱對方妻子為「大嫂」，他4年前替大哥慶生後，凌晨趁酒意闖入大嫂的房間，強壓大嫂上床親吻、摸胸和下體，還說「我知道你是大嫂，讓我幹你」，企圖性侵未遂；最高法院依現役軍人犯侵入住宅強制性交未遂罪判4年徒刑，全案定讞。

劉2011年8月5日入伍，如今已退役，他平常和鄰居一家互有往來，他2018年9月22日晚間替鄰居大哥慶生，大家飲酒作樂，隔天凌晨活動結束，他闖入大嫂的房間，以身體強壓對方，摀住大嫂眼睛親吻、摸胸部和下體。

大嫂誤以為是丈夫，先用手推擋拒絕，但劉開口說「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密」，她驚覺不是丈夫，稱「你知不知道我是誰」，劉回答「我知道你是大嫂，讓我幹你」，企圖性侵，大嫂用力反抗喝斥他離開，他才罷手離開，大嫂事後不甘受辱，報警處理。

劉否認犯行，供稱慶生會後就回家，再出來跟對方表弟借手機，他沒有侵入大嫂住處欲發生性行為。

大嫂表示，慶生時大家都有喝酒，她把劉趕出去後反鎖房門，劉一直敲門，還用其他人手機打電話給她說，「大嫂，你趕快出來，我想要幹你」等語；大哥也說，事後考量劉是軍人，且快要結婚了，不想走法院，但劉不認錯，才會去報警。

大嫂案發後向精神科醫師求助，發現有焦慮、憂鬱、心悸等症狀；法院認為，劉事後有向大嫂鞠躬、下跪，「我跟你說抱歉」、「我不應該這樣做」，加上證人說法等卷證資料，認定劉確有犯行，一、二審判他4年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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