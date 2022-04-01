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韓國瑜「抱嬰案」告三立違反選罷法 李天怡等4人不起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前高雄市長韓國瑜3年前代表國民黨參選總統出席寶寶爬行比賽活動，抱起嬰兒合照並親吻嬰兒頭部，致嬰兒大哭，三立新聞大幅報導，被韓控告違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選罪，台北地檢署認為三立已平衡報導，偵結不起訴。

獲不起訴的是時任三立午間新聞製作人莊之萱、新聞部副總李天怡及記者共4人，韓國瑜有權聲請再議。

韓國瑜提告說，三立新聞網、三立新聞台是有第四權的媒體，新聞報導應公正、客觀進行選舉活動報導，卻為打擊他的聲譽，誣指他出席寶寶爬行賽活動時，未經嬰兒母親同意即抱起嬰兒，妨害他當選。

檢方指出，三立新聞當時製播報導時，有附臉書網友指控韓國瑜未經同意抱走得獎嬰兒等文字，之後，三立查證確認，韓並非未經過獎嬰兒母親的同意，隨即發布「真相大逆轉！韓國瑜「被動」抱嬰兒母將告..」，已適度平衡報導。

檢察官偵辦認為，莊之萱等人並無妨害韓國瑜名譽的事實，也無意圖使韓國瑜不當選的犯意，犯罪證據不足，處分不起訴。

國民黨總統候選人韓國瑜抱起女寶寶拍合照並低頭親吻嬰兒頭部，引發爭議。記者葉信菉攝影／報系資料照
國民黨總統候選人韓國瑜抱起女寶寶拍合照並低頭親吻嬰兒頭部，引發爭議。記者葉信菉攝影／報系資料照

韓國瑜 嬰兒

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