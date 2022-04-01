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酒駕新法上路有人不怕照喝 員警整理新法6大重點報你知

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

酒駕新法上路還是有人不怕！酒駕處罰新規定昨天上路，包含公布酒駕累犯姓名、照片及沒入車輛等加重罰則，還是有人照樣違規，昨天新法首日台南警善化警方查獲秦姓男子行車不穩搖晃開門吐痰、楊姓駕駛闖紅燈，攔查發現都酒駕，呼氣酒精測試酒測值都超過0.25mg/L標準值，依公共危險罪送辦並建請公布姓名照片及沒入車輛。

善化警分局表示，1月至今加強藍查總計取締酒後駕車156件，查獲件數與去年同期相較增加41件，查獲率提升35.66%。

承辦員警表示，3月31日起酒後駕車加重刑罰新制，修正新內容有6大重點：

一、酒駕涉嫌刑法公共危險者提高刑度：處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

二、酒駕肇事致人於死或重傷者—增訂併科罰金：致人於死者，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，得併科100萬元以下罰金。

三、公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實：汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。

四、乘客連坐處分—提高罰鍰：駕駛酒測0.25mg/L以上，年滿18歲同行者，處6000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

五、吊扣牌照、沒入車輛：酒駕、毒駕者吊扣汽車牌照2年，如因肇事致人重傷或死亡，則沒入車輛。

六、酒精鎖：酒駕者重新考照，應同時登記配備有酒精鎖汽車後，才能發給駕照；如不依規定駕駛有酒精鎖車輛，則處6萬元以上，12萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

酒駕新法上路有人不怕照喝被逮。記者周宗禎／翻攝
酒駕新法上路有人不怕照喝被逮。記者周宗禎／翻攝
酒駕新法上路有人不怕照喝被逮。記者周宗禎／翻攝
酒駕新法上路有人不怕照喝被逮。記者周宗禎／翻攝
酒駕新法上路有人不怕照喝被逮。記者周宗禎／翻攝
酒駕新法上路有人不怕照喝被逮。記者周宗禎／翻攝

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