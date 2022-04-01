前手球國手被控詐領保險理賠 檢方反而主動翻案

前手球國手陳敬鎧被控裝盲詐領理賠金， 4年前高等法院高雄分院判他1年2月徒刑定讞，他2次聲請刑事再審被駁回，但因他在民事部分再審連獲勝訴，高雄高分檢主動為他提再審，要為他翻案，今天高雄高分院首開調查庭，調查全案是否有再審必要。

陳敬鎧在2018年2月14日，經高雄高分院以詐欺罪判決有罪以後，南山人壽、國泰人壽及明台產險公司也以「不法得利」等理由，提民事再審，要求償還他理賠金，但後來南山人壽先與他達成和解，高雄高分院也分別在2020年8月、12月判他勝訴，免還理賠金定讞。

高雄高分檢認為，民事部分再審，認為陳敬鎧經醫學鑑定失明，判決不用返還理賠金，便沒有不當得利的詐欺犯行，他申請理賠便沒有犯罪的結果，依刑法第26條規定，「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰」，才主動為他聲請刑事再審，要判決他無罪。

法界人士表示，大半案件在判決定讞以後都是被告不服判決提出再審，但由檢方主動提再審，便表示當初檢察官起訴、法官判決有誤，實屬罕見。一路為陳敬鎧平反的司改基金會，認為是「平反的最後一哩路」。