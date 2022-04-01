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前手球國手被控詐領保險理賠 檢方反而主動翻案
前手球國手陳敬鎧被控裝盲詐領理賠金， 4年前高等法院高雄分院判他1年2月徒刑定讞，他2次聲請刑事再審被駁回，但因他在民事部分再審連獲勝訴，高雄高分檢主動為他提再審，要為他翻案，今天高雄高分院首開調查庭，調查全案是否有再審必要。
陳敬鎧在2018年2月14日，經高雄高分院以詐欺罪判決有罪以後，南山人壽、國泰人壽及明台產險公司也以「不法得利」等理由，提民事再審，要求償還他理賠金，但後來南山人壽先與他達成和解，高雄高分院也分別在2020年8月、12月判他勝訴，免還理賠金定讞。
高雄高分檢認為，民事部分再審，認為陳敬鎧經醫學鑑定失明，判決不用返還理賠金，便沒有不當得利的詐欺犯行，他申請理賠便沒有犯罪的結果，依刑法第26條規定，「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰」，才主動為他聲請刑事再審，要判決他無罪。
法界人士表示，大半案件在判決定讞以後都是被告不服判決提出再審，但由檢方主動提再審，便表示當初檢察官起訴、法官判決有誤，實屬罕見。一路為陳敬鎧平反的司改基金會，認為是「平反的最後一哩路」。
陳敬鎧2009年11月在彰化市與施姓教師發生車禍，視力受損，醫師開具他雙眼視力均在0.01以下的診斷證明，取得重度視障手冊，向明台產物保險、國泰人壽、南山人壽申領殘廢給付，共領保險金522萬餘元。但施發現，陳不僅正常參與校內活動，甚至幫同學拍照、跳舞、教小朋友丟飛盤、打桌球，認為他「裝瞎」才向保險犯罪防制中心檢舉，刑事部分，2018年經高雄高分院以詐欺罪，判決1年2月徒刑，可易科罰金定讞。
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