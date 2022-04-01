中市警強力掃蕩賭場 查獲32件181人
台中市警局配合內政部警政署於3月14日至27日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，針對「職業賭場」、「網路賭博」、「六合彩簽賭」出動警力數432人，掃蕩各類處所61處，查獲各類賭博案件32件181人，包含職業賭場3件41人，六合彩簽賭2件3人，網路賭博17件68人，其他賭博10件56人，下注總規模達新台幣11億8387萬餘元，打擊成效豐碩。
非法賭場常為不法分子、黑道幫派所依附，易滋生事端及利益糾紛衍生犯罪行為，為打擊以合法掩護非法之主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博等，台中市警局配合內政部警政署於3月14日至27日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，統合所屬警力及偵查能量，展開高強度查緝手段，以消弭遏制社會亂源。
刑事警察大隊幹員在中市北區查獲胡嫌等3人涉嫌經營網路賭博公司，受招攬加入資訊公司，從事大陸賭博網站、客服網站的CDN服務（改善網站載入時間、增加內容可用性和備援、減少頻寬成本、改善網站安全性）工作，由胡嫌擔任設備部工程師、網路維運工程師及網頁後端工程師，再提供予大陸地區組頭，對外經營招攬賭客，從事賭博行為，另於現場查扣電腦主機7台、筆記本1本、智慧型手機1支、網路分享器2臺、防火牆安全匝道器1台等證物，後續將持續追查共犯。
市警二分局發現一家撲克協會以運動競技名義招攬會員，並不定時舉辦競賽，參賽會員須繳交參賽費用，並以比賽名次分配獎金等方式吸引會員參賽，以「假運動競技真賭博」方式企圖逃避警方追查；警方蒐證完備後實施掃蕩，當場查獲林姓店長、櫃檯人員、荷官等6人共同經營職業賭場，並查獲賭客7名，現場查扣帳冊、籌碼、監視器設備、限時賽得獎名單及賭金新台幣1萬餘元等證物。
市警一分局於Facebook社團發現賭博情資，於3月21日由員警加入群組，喬裝賭客循線破獲張嫌為首之麻將賭場，其玩法以東、南、西、北風為坐向，4人輪流做莊1次為1圈、4圈為1將，每1底為新台幣100元、每台30元，1家自摸胡牌，另3家須付基本底臺加胡牌台數換算金而給贏家，並查扣賭資現金4210元、抽頭金300元、麻將等證物。
局長蔡蒼柏表示，打擊黑道幫派勢力、取締賭博案件為本局重要查緝工作項目，警方將持續蒐報、加強查緝作為，對有假借合法掩護非法暗中從事賭博者，一定依法嚴處，如有幫派隱身幕後經營網路賭盤、職業賭場及地下匯兌等行為，也會強化蒐證偵辦，以有效淨化社會治安環境。警方呼籲，民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。
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