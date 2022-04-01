8次酒駕出獄不到4月 台南男又酒後撞救護車判10月

劉姓男子有8次酒駕紀錄，後4案經法院定應執行2年2月，服刑出獄不到4個月，去年9月間騎機車外出，經台南市柳營區德元埤大道與南81線路口欲左轉，與救護車碰撞，酒測值達0.84毫克，檢方請求刑前令入相當處所施以禁戒處分，法院認他審理時意識清楚也能交待案情，處10月徒刑。

檢警調查，劉男因酒後駕車，前經法院各判處有期徒刑6月、7月、7月、8月、9月，後4案並定應執行2年2月確定，分別於2018年4月22日、去年5月31日執行完畢。

未料，去年9月20日深夜在台中市同事家中飲用3至4瓶啤酒，搭乘公司車輛回到台南市柳營區宿舍。22日上午8時30分騎乘機車外出，沿柳營區南81線道由北往南行駛，8時56分至德元埤大道與南81線路口欲左轉，與執行公務張姓救護員所駕救護車碰撞，人車倒地。

警方據報後趕往處理，發覺劉男身上有酒味，當場酒測，酒精濃度為每公升0.84毫克超標，經警方移送檢方偵查起訴。

檢方認劉男有多次醉態駕駛處刑紀錄，最後酒駕案件執行完畢未及4月即再犯，請求依法諭知劉男刑前令入相當處所，施以禁戒處分。

台南地院認為，所謂酒癮，指慢性而長期性無法自制的飲酒，屬一種病態性的飲酒，造成酒精依賴和濫用。據查自2003年起迄至犯行前有8次酒後駕車的公共危險犯行，審理時意識清楚，對於案情也能交待，且卷內並無證據顯示他有難以克制飲酒衝動而有成癮、依賴的酗酒症狀。

台南地院審酌，劉男是累犯外另有多次醉態駕駛紀錄，最後酒駕案件執行完畢未及4月即再犯，顯視法律為無物、超量飲酒後導致對周遭事務的辨識及反應能力較平常狀況薄弱而撞及救護車等一切情狀，量處10月徒刑，可上訴。 台南地院審酌，劉男是累犯外另有多次醉態駕駛紀錄，最後酒駕案件執行完畢未及4月即再犯且撞及救護車，量處10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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