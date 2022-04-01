聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳致中、黃睿靚現身高院 被問吳淑珍病請假：謝謝大家
台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶出庭，但吳淑珍請假。陳致中與黃睿靚上午9點10分時搭車抵達高院門口，對媒體詢問母親病情，陳僅說「謝謝大家」。
吳淑珍因龍潭購地等貪汙案被判刑17年半定讞，兒子陳致中在2011年2月10日、她發監前發表聲明，指母親1985年因車禍癱瘓，身體狀況宛若風中殘燭且持續惡化，這是眾所周知的事；8天後，台中監獄拒絕收監。陳水扁因病不能到庭，聲請停止審判，高院2016年4月間裁定陳在能到庭前停止審判，其餘被告繼續審理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言