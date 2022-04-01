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跟蹤騷擾防制法6月1日施行 檢察官可聲請預防性羈押

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

跟蹤騷擾造成婦女很大的困擾，立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，台中市警六分局辦理4場教育訓練，請主任檢察官張文傑講授最新法令及逮捕現行犯等偵處作為，強調民眾若遭到 民眾若遭到監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8種騷擾，民眾可報警尋求幫助，檢察官可向法院聲請預防性羈押，盼落實被跟騷者的即時保護。

台中市警六分局因應立法院會三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，並於6月1日施行，六分局自3月14日起陸續辦理4場教育訓練，特別邀請台中地檢署主任檢察官張文傑講授最新法令及逮捕現行犯等偵處作為，展現警方守護婦幼安全的決心。

民眾若遭到「反覆、持續、與性或性別相關」的8種跟蹤騷擾行為(如監視觀察、不當的追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等)，可報警尋求幫助，警方即啟動偵查並製發告誡書約制加害者，若跟騷行為重大且反複，檢察官可向法院法院聲請預防性羈押，盼落實被跟騷者的即時保護。

分局長蔡元戎表示透過辦理「跟蹤騷擾防制法」講習，強化第一線員警對新法的認識，提升偵查作為，並期許員警處理此類案件時，都能全力保護民眾安全，免除人人被跟騷的恐懼，打造你我幸福人生。

立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，台中市警六分局辦理教育訓練，請主任檢察官張文傑講授最新法令及逮捕現行犯等偵處作為，民眾可報警尋求幫助，檢察官可向法院聲請預防性羈押。圖／警方提供
立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，台中市警六分局辦理教育訓練，請主任檢察官張文傑講授最新法令及逮捕現行犯等偵處作為，民眾可報警尋求幫助，檢察官可向法院聲請預防性羈押。圖／警方提供
立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，台中市警六分局辦理教育訓練，請主任檢察官張文傑講授最新法令及逮捕現行犯等偵處作為，民眾可報警尋求幫助，檢察官可向法院聲請預防性羈押。圖／警方提供
立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，台中市警六分局辦理教育訓練，請主任檢察官張文傑講授最新法令及逮捕現行犯等偵處作為，民眾可報警尋求幫助，檢察官可向法院聲請預防性羈押。圖／警方提供
立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，圖為示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照
立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，圖為示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照

跟蹤騷擾 檢察官 立法院

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