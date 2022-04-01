快訊

高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察總長被提名人邢泰釗 曾抄百家樂賭場險遇街頭槍戰

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

檢察總長被提名人邢泰釗擔任警政署政風室主任期間，曾獲前法務部長陳定南親函指示，追查司法官包庇台灣最大百家樂職業賭場，沒想到遇上SARS提前收網，當時業者誤認檢警是來搶賭場的黑道，連夜調度2台載滿長短槍的車輛準備火拚，後來得知指揮官是邢泰釗才作罷，這段查緝司法人員涉貪的秘辛，當年因疫情無疾而終，消息也未對外曝光。

據了解，這間位於淡水的百家樂職業賭場，幕後金主是本省掛幫派在操控，光是每天可提供的調度金就有4億元，陳定南當時接獲線報，指有司法官涉及插股圍事，為求保密謹慎，陳定南連調查局都跳過，反而親筆批示公函，透過機要秘書交給邢泰釗，指名要邢泰釗秘密偵辦，不可讓消息外洩。

全案監聽半年，沒想到遇上SARS來襲，專案小組決定提前行動，當天支援的霹靂小組因為都蒙面，還被誤認是黑吃黑，賭場業者連忙調動火力支援，2台載滿槍枝的車輛火速前往現場，邢泰釗從監聽得知業者準備駁火，下令霹靂小組「若遇反擊就開火」。

雙方在對峙時，差點上演衝鋒槍互相掃射的場景，所幸業者發現是檢警來撞門，才趕緊叫支援車輛速速員離去，檢警攻堅時，用槍托打破玻璃，發現玻璃內視層厚厚的鋼板，看得檢察官繆卓然（現為士林地檢署檢察長）目瞪口呆。

此外，邢泰釗在2006年偵辦永和最大百家樂賭場弊案，為追查時任分局長收賄，該賭場藏身SOGO百貨樓上，地點相當隱密，邢泰釗曾假扮電腦推銷員到場勘查地形，因為裝扮太像，輕易騙過賭場圍事，最後成功逮獲高階警官收賄，有感於警務工作的辛勞與為難，邢泰釗還為此出版日新司法特刊，作為司法警察機關的教材。

2007年立委選舉期間，邢泰釗時任雲林地檢署檢察長，曾獲全國查賄第一名，並記大功一次；2009年擔任屏東地檢署檢察長時，追查三合一賄選榮獲全國查獲績優；同年適逢莫拉克風災，時任法務部長王清峰多次南下了解災情，屏東地檢署也成立緊急應變中心，並動員同仁成立「災後重建服務隊」，安置災民650戶。

2010在高雄地檢署期間查賄績效全國第一，並立案偵辦前檢察官井天博貪汙案，井天博不只向被告要錢插乾股，還常接受招待上酒店，遭法院判刑11年半，後來棄保潛逃。

井天博是台大法律系畢業，1983年分發高雄地檢署，為人海派，黑白兩道通吃，白天在地檢人稱「檢座」，道上兄弟都稱他「水哥」，從不掩飾自己愛粉味。

邢泰釗偵辦前公懲會委員長石木欽案長達4年，對有部分檢察官交往複雜時有所聞，他接任總長後會要求檢察官自律，他說「當檢察官要能忍受孤獨，惟有高度自律、把自己單純化，才能贏得民眾的信賴。」

檢察總長被提名人邢泰釗。記者張宏業／攝影
檢察總長被提名人邢泰釗。記者張宏業／攝影

邢泰釗 賭場 司法

延伸閱讀

【重磅快評】果然升檢察總長了 邢泰釗的「青雲之道」

獲提名出任檢察總長 邢泰釗：辦案要注意程序正當

【重磅快評】檢察總長該著眼國家公益、非權貴利益

邢泰釗被提名檢察總長 柯建銘：相信國民黨不會擋

相關新聞

單親媽勒斃兒女 逃死刑改判無期

吳姓單親媽媽前年在汽車旅館下藥迷昏、勒斃七歲女兒和六歲兒子，一審認為她只抱怨孩子都自己在照顧、沒有自由，以她泯滅人性，依...

檢方借提訊問嘉市議員戴寧 律師提具保停押未獲准

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見，嘉義地檢署今天首度借提訊問，委任律師提出希望具保停押，但檢方認為羈押理由仍在...

國務機要費更二審今審理 「風中殘燭」吳淑珍請假

台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、...

8次酒駕出獄不到4月 台南男又酒後撞救護車判10月

劉姓男子有8次酒駕紀錄，後4案經法院定應執行2年2月，服刑出獄不到4個月，去年9月間騎機車外出，經台南市柳營區德元埤大道...

陳致中、黃睿靚現身高院 被問吳淑珍病請假：謝謝大家

台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、...

跟蹤騷擾防制法6月1日施行 檢察官可聲請預防性羈押

跟蹤騷擾造成婦女很大的困擾，立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，將於6月1日施行，台中市警六分局辦理4場教育訓練，請主任檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。