快訊

黃子佼壽宴 意外洩Selina男友正面照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國務機要費更二審今審理 「風中殘燭」吳淑珍請假

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶出庭，但吳淑珍請假。

吳淑珍因龍潭購地等貪汙案被判刑17年半定讞，兒子陳致中在2011年2月10日、她發監前發表聲明，指母親1985年因車禍癱瘓，身體狀況宛若風中殘燭且持續惡化，這是眾所周知的事；8天後，台中監獄拒絕收監。陳水扁因病不能到庭，聲請停止審判，高院2016年4月間裁定陳在能到庭前停止審判，其餘被告繼續審理。

最高檢察署特別偵查組（已裁撤）偵辦陳水扁國務機要費、南港案、龍潭購地、洗錢案，2008年12月12日起訴陳水扁、妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，案件歷經一、二、三審審理、發回更審，部分案件已定讞，而國務機要費、洗錢案，仍在高院更二審。

郭銓慶是扁案首位經檢察官同意轉為汙點證人的被告，因他充分配合檢方的偵辦，讓南港展覽館案中行賄扁家9千萬的犯行曝光，同時也因郭提供胞妹郭淑珍位於美國的人頭帳戶，讓特偵組釐清扁家海外洗錢網路。

高院更一審時，認定內政部前部長余政憲涉洩漏總造價36億元的南港展覽館案工程評委名單給吳淑珍的蔡銘哲，讓蔡轉交力拓公司時任負責人郭銓慶去行賄，取得標案，吳淑珍獲得相當於9千萬元的美金273萬元賄賂款。更一審也指郭共同參與洗錢，有礙真實發現，但他在偵查中就洗錢案情重要相關待證事項供述明確，又主動提交借供吳淑珍使用的郭淑珍瑞龍銀行、摩根史坦利銀行等國外帳戶明細資料，使檢察官能迅速掌握海外洗錢全貌。

高院定今日起行審理程序，開庭日另暫定4月8日、22日與5月6日。

台灣高等法院今審理前總統陳水扁所涉的國務機要費案，傳喚扁妻吳淑珍等8人，但吳淑珍日前已遞狀向高院請假。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院今審理前總統陳水扁所涉的國務機要費案，傳喚扁妻吳淑珍等8人，但吳淑珍日前已遞狀向高院請假。圖／聯合報系資料照

吳淑珍 洗錢 陳水扁

延伸閱讀

北市擬廢阿扁條款 游淑慧：若修繕屬結構安全 應予同意

北市府研議修法 83年前既存違建可拆除

北市研議廢除「阿扁條款」 既存違建未來不得修繕

談蔡英文到七海園區 陳水扁：沒有什麼不對

相關新聞

單親媽勒斃兒女 逃死刑改判無期

吳姓單親媽媽前年在汽車旅館下藥迷昏、勒斃七歲女兒和六歲兒子，一審認為她只抱怨孩子都自己在照顧、沒有自由，以她泯滅人性，依...

歐買尬創辦人涉內線交易 改判6年

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓被控知悉公司未收到建置遊戲平台權利金恐讓營收衰退五、六成，在利空消息公告前用人頭出脫持股...

檢方借提訊問嘉市議員戴寧 律師提具保停押未獲准

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見，嘉義地檢署今天首度借提訊問，委任律師提出希望具保停押，但檢方認為羈押理由仍在...

國務機要費更二審今審理 「風中殘燭」吳淑珍請假

台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、...

樓上女鄰居在沐浴 他闖入要親親竟無罪

呂姓男子被控闖入樓上女住房小蘭（化名）住處，當時她在浴室沐浴，遭呂男壓制在牆邊，並說「讓我親一下」，經被害女告訴媽媽後報...

影／拍掉電眼偷剪社區電線 賊被圍捕竟騎車撞警拒捕

新北市泰山區施姓男子，日前偷得機車車牌，隨即換掛偷來車牌在自己機車上，翌日凌晨他伺機潛入明志路某社區地下室，拍掉監視器鏡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。