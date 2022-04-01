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國務機要費更二審今審理 「風中殘燭」吳淑珍請假
台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶出庭，但吳淑珍請假。
吳淑珍因龍潭購地等貪汙案被判刑17年半定讞，兒子陳致中在2011年2月10日、她發監前發表聲明，指母親1985年因車禍癱瘓，身體狀況宛若風中殘燭且持續惡化，這是眾所周知的事；8天後，台中監獄拒絕收監。陳水扁因病不能到庭，聲請停止審判，高院2016年4月間裁定陳在能到庭前停止審判，其餘被告繼續審理。
最高檢察署特別偵查組（已裁撤）偵辦陳水扁國務機要費、南港案、龍潭購地、洗錢案，2008年12月12日起訴陳水扁、妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，案件歷經一、二、三審審理、發回更審，部分案件已定讞，而國務機要費、洗錢案，仍在高院更二審。
郭銓慶是扁案首位經檢察官同意轉為汙點證人的被告，因他充分配合檢方的偵辦，讓南港展覽館案中行賄扁家9千萬的犯行曝光，同時也因郭提供胞妹郭淑珍位於美國的人頭帳戶，讓特偵組釐清扁家海外洗錢網路。
高院更一審時，認定內政部前部長余政憲涉洩漏總造價36億元的南港展覽館案工程評委名單給吳淑珍的蔡銘哲，讓蔡轉交力拓公司時任負責人郭銓慶去行賄，取得標案，吳淑珍獲得相當於9千萬元的美金273萬元賄賂款。更一審也指郭共同參與洗錢，有礙真實發現，但他在偵查中就洗錢案情重要相關待證事項供述明確，又主動提交借供吳淑珍使用的郭淑珍瑞龍銀行、摩根史坦利銀行等國外帳戶明細資料，使檢察官能迅速掌握海外洗錢全貌。
高院定今日起行審理程序，開庭日另暫定4月8日、22日與5月6日。
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