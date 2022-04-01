樓上女鄰居在沐浴 他闖入要親親竟無罪

呂姓男子被控闖入樓上女住房小蘭（化名）住處，當時她在浴室沐浴，遭呂男壓制在牆邊，並說「讓我親一下」，經被害女告訴媽媽後報警處理，呂男否認強制猥褻犯行，法官以呂男的雙手抓住小蘭雙手上臂外，沒有碰觸到她的胸部或上半身，並未構成強制猥褻犯行，判決他無罪。可上訴。

檢方起訴指出，呂男與小蘭為中市某大樓2、3 樓住戶，兩人並非熟識。未料呂男於去年3月15日晚間，明知小蘭正於住宅3樓浴室沐浴，前往該住宅3樓浴室，以不詳方式開啟浴室鎖後，逕自入內並抓住她的雙手而將小蘭壓制於牆邊，並多次告以小蘭「讓我親一下」等語而將他嘴唇貼近她臉部，經被害女奮力抗拒，他始離去現場，經小蘭通知媽媽到場並報警處理。

小蘭證稱「我洗澡完在穿內衣褲時，燈突然熄掉，因為聽到外面電風扇有聲音，不像是停電，靠近門，聽到外面有鞋子摩擦地的聲音，就覺得怪怪的沒開門，約30秒左右燈就開了，我就繼續穿衣服」。

小蘭又證稱「他有用雙手抓住我兩手上手臂外側，他抓住我手臂時，並沒有碰到我身體的其他部位，也沒有碰到我手臂內側，沒有親到我，因為我抵住他的脖子跟肚子」。

呂男否認強制猥褻犯行，辯稱「當天因為她在浴室洗澡時唱歌，我嫌她吵，所以我就去敲她浴室的門，她就出來打他，浴室的門是她自己開的，他在浴室外有用三字經罵她，他確定沒有進去浴室裡面，也沒有摸她、親她，也沒有跟她說讓我親一下」等語。