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檢方借提訊問嘉市議員戴寧 律師提具保停押未獲准
嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見，嘉義地檢署今天首度借提訊問，委任律師提出希望具保停押，但檢方認為羈押理由仍在，開庭後戴寧諭知還押。另檢方傳喚戴寧母親以證人身分協助調查案情，戴母晚間詢問後請回。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，今天上午檢察官借提戴寧，主要是請她說明案件中的諸多疑點。另外戴寧的母親以證人身分被傳喚到案，上午至嘉義市調查站詢問，下午再到地檢署接受檢方詢問，晚間結束詢問後已請回。
戴寧的父親、前市議員戴建三本月20日過世，將於4月8日舉行告別式；委任律師陳澤嘉在偵查庭上陳述希望能夠讓戴寧具保停押。蔡英俊表示，檢察官認為羈押的理由仍存在，開庭後戴寧諭知還押。
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