快訊

不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢方借提訊問嘉市議員戴寧 律師提具保停押未獲准

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見，嘉義地檢署今天首度借提訊問，委任律師提出希望具保停押，但檢方認為羈押理由仍在，開庭後戴寧諭知還押。另檢方傳喚戴寧母親以證人身分協助調查案情，戴母晚間詢問後請回。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，今天上午檢察官借提戴寧，主要是請她說明案件中的諸多疑點。另外戴寧的母親以證人身分被傳喚到案，上午至嘉義市調查站詢問，下午再到地檢署接受檢方詢問，晚間結束詢問後已請回。

戴寧的父親、前市議員戴建三本月20日過世，將於4月8日舉行告別式；委任律師陳澤嘉在偵查庭上陳述希望能夠讓戴寧具保停押。蔡英俊表示，檢察官認為羈押的理由仍存在，開庭後戴寧諭知還押。

檢方借提訊問嘉市議員戴寧 ，委任律師提出具保停押未准。圖／資料照片
檢方借提訊問嘉市議員戴寧 ，委任律師提出具保停押未准。圖／資料照片

嘉義 檢察官 律師

延伸閱讀

嘉市議員戴寧涉詐領案羈押禁見 檢方首度借提

【重磅快評】戴寧奔喪記 戳破蔡政府的人權口號泡泡

女議員戴寧上腳鐐奔喪違反民情？法務部晚間回應了

綠營5立委抗議戴寧上手銬腳鐐奔喪 看守所：依法辦理

相關新聞

下藥勒殺兒女自誇「99分媽媽」 單親母逃死判無期定讞

吳姓單親媽媽前年在汽車旅館下藥迷昏、勒斃7歲女兒和6歲兒子，一審認為她只抱怨孩子都是自己在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，...

藥師到宅訪視計畫 背後竟爆貪汙案 3人知錯能改獲緩刑

台北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，二〇一九年遭指控以四件「醫院社區整合式長照藥事服務計畫」委辦採購案，透過台灣臨床藥學...

嘉市議員戴寧涉詐領案羈押禁見 檢方首度借提

嘉市議員戴寧因涉案收押禁見，嘉檢今天首度借提戴寧，同時戴寧媽媽以證人身分被傳喚到案，戴寧委任律師陳澤嘉詢問具保停押，檢方...

雙寶媽外遇農二代產子反指丈夫愛買濃味女內褲 賠80萬

桃園龍潭謝姓農業生技公司負責人勾搭黃姓人妻，黃婦暗結珠胎產子，林姓男子不甘配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，求償400萬元，...

檢方借提訊問嘉市議員戴寧 律師提具保停押未獲准

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見，嘉義地檢署今天首度借提訊問，委任律師提出希望具保停押，但檢方認為羈押理由仍在...

影／拍掉電眼偷剪社區電線 賊被圍捕竟騎車撞警拒捕

新北市泰山區施姓男子，日前偷得機車車牌，隨即換掛偷來車牌在自己機車上，翌日凌晨他伺機潛入明志路某社區地下室，拍掉監視器鏡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。