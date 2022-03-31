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系主任被控挪用實習材料費 校方：案件已進入司法程序

聯合報 / 記者張議晨王慧瑛／連線即時報導

屏東縣某科大餐旅系主任被控將學生繳交的實習材料費挪作他用，本報接獲師生投訴指，該名系主任將材料費用來購置電扇、窗簾等與學生無關物品，有系上離職老師看不過去，蒐集資料後發現侵占約30餘萬元，已畢業的邱姓系學會長曾要求系上公布帳目，校方未理會，近期多名師生看不過，指侵占這些錢是不義之財，傷害師生信賴關係，盼學校介入釐清真相。

該校副校長表示，校內接獲檢舉後，很明快地執行訪談，也將訪談結果文件回覆教育部，由於案件已進入司法程序，校方對兩造都要尊重，避免未審先判造成更大紛爭及對立，且事件發生時間距今已有一段時日，現任校長、副校長等人當時不在學校服務，對實情了解有限，很多事情不宜太快做認定，後續就交給司法做專業判斷。該名副校長也說，這名被指控的系主任教學相當認真、專業，也受到學生肯定，這一事件校方會謹慎處理，避免影響士氣，校園融洽很重要。

記者試著想聯繫這名系主任，副校長建議由他回應就好，避免影響老師教學心情，也靜待司法調查來釐清。記者今天中午、下午兩度聯繫該名系主任，系辦同仁表示她正開會，會再回電，但暫無回應。

這所科大餐旅管理系2007年創立，除學費外，每年會向學生收取實習材料費，用於支應中餐、西餐、烘焙等實習課程所需，每堂課、每學期約繳納1500至1800元不等，依該學期選修課程數繳交，餐旅系屬熱門科系，一學年整體收費100至200萬元之間。

實習材料費因屬於額外收費，支出方式、核銷、採購被質疑不夠透明嚴謹。一名曾在該系服務的老師說，系上材料費存入玉山銀行帳戶，共分大、小章及帳戶存摺，大章由系辦或系主任保管，小章當時由他及該名系主任保管，存摺由系辦助理保管。

根據投訴教師提供的資料，該名系主任2010年至2013年間，有33萬4千元被疑有不當挪用情況，其中2萬5000元自稱是借支，直到系主任任期結束未見歸還，另有數萬元用於購買電風扇，當作贈品送給系上老師及助理，有9000元被拿安裝辦公室窗簾。

投訴教師回憶，當時該名系主任曾拿5萬元交給他，稱那是「零用金」，他直覺有異，回校後存入系上安定基金。餐旅系創系15年來，期間僅更換過兩位系主任，其餘時間都由該名副教授擔任，實習材料費一年逾百萬，「若領錢這麼簡單，不清不楚的金額恐不只帳面數字」。

已畢業的邱姓系學會長曾要求系上公布帳目，沒得到校方正面回應，他說，學校直到2018年後才全額補助材料費，之前都是向學生收取，學生有權利要求公開帳目，卻被以各種理由推託，直到畢業他還是不清楚材料費怎麼花，材料跟誰採購等。

另一名不具名教授表示，該校許多學生來自偏鄉，不是每一名學生經濟狀況都很好，一學期5、6000元材料費，對學生來說是一筆負擔，希望校方正視此事，如有不當挪用等情況應展開調查，釐清事情全貌。

司法 侵占 屏東

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