藥師到宅訪視計畫 背後竟爆貪汙案 3人知錯能改獲緩刑

台北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，二〇一九年遭指控以四件「醫院社區整合式長照藥事服務計畫」委辦採購案，透過台灣臨床藥學會、顏焜熒基金會，以不實單據核銷，獲取不法利益二百多萬元，全案五人遭依貪汙罪嫌起訴。今天士林地方法院宣判，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑，陳立奇、陳怡靜、王春玉應執行一年四月至二年徒刑，均獲緩刑。

聯醫藥劑部從二〇一五年起，承北市衛生局政策提報長照藥事服務等公衛專案，據此辦理「一〇四年度社區整合式長照要是服務計畫」「一〇五年度獨居失能送藥到宅服務計畫」等四件勞務採購案。

判決指出，陳立奇、藥劑部藥品管理組主任陳怡靜身為授權公務員，除了是採購案需求單位主管，也負責制訂標案所需「到宅藥事照護訪視」的資格及內容，採購案攸關國民用藥安全的公共事務，二人督辦過程「未能審慎依法行事」

陳明知臨床藥學會，無承攬採購案的人力，竟事先商請臨床醫學會理事長王春玉同意，投標後將指示聯醫的職員訪視，並拍攝個案製作影音光碟，協助驗收。待臨床醫學會得標後，陳立奇授意顏焜熒基金會執行長蕭男製作各項不實憑證，交給臨床醫學會幹事李女核銷、請款。

臨床藥學會得標的四件採購案，均未實際履約，都由北市聯醫個院區的藥師，配合傳達政令，親赴長者、弱勢、用藥病人家中訪視，一人次二百五十元訪視費，簽立領款單給臨床藥學會。陳等人明知實際執行者非臨床藥學會人員，驗收資料、核銷憑證也都不是臨床藥學會，仍蓋章驗收，還發布新聞宣導政策。

合議庭審酌，陳男、陳女位居聯醫藥劑部要職，應奉公守法、廉潔自持，善盡職責樽節公款開支，卻利用職務上機會詐取公款後私自挪用至和標案無關事項；臨床藥學會理事長王春玉擅自應要求投標，無履約真意讓學會不當獲利。合議庭考量，犯罪所得非鉅，審理時已繳回實際犯罪所得，陳等三人無前科，雖詐取財物有所不當，但自白犯罪表達悔悟，認定「知錯能改」給予緩刑機會。

陳立奇、陳怡靜共同犯利用職務機會詐取財物罪四罪，陳男應執行二年徒刑，緩刑五年，支付公庫八十萬元，褫奪公權二年。扣案犯罪所得二四七萬一千元沒收；陳女應執行一年八月徒刑，緩刑緩年，褫奪公權一年。

王春玉共同犯利用職務機會詐取財物罪二罪，利用職務機會詐取財物未遂罪二罪，應執行一年四月徒刑，緩刑二年，支付公庫十萬元，褫奪公權1年。扣案犯罪所得廿二萬餘元沒收。