酒駕新制上路才1小時 屏東醉女撞監視器桿翻車

酒駕新制上路，除加重刑罰外，還將公布累犯姓名照片。屏東縣33歲洪姓女子在新制上路不到1小時，即酒後開車撞壞路旁警用路口監視器桿子，整輛休旅車四腳朝天、車頭全毀、氣囊全爆開、所幸人僅手腳輕微挫傷；警方表示，洪女呼氣酒測值0.84，為初犯，訊後將她依公共危險罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，今天凌晨1時許，33歲洪女酒後駕車行經屏東市廣勝路左轉忠孝路時，高速撞及路旁警用路口監視器桿子，整輛車四腳朝天，氣囊全部爆開、女駕駛手腳挫傷，自行脫困後送醫治療，沒有生命危險，現場接受吹氣酒測，酒測值高達0.84，因為初犯，未達公布姓名照片標準，同車沒有乘客。

警方強調，酒駕新制已上路，除加重刑罰、同車乘客處以連坐罰、強制配備酒精鎖外，也將針對累犯者公布姓名、照片，呼籲民眾勿以身試法，請善用「酒後代駕」服務，屏縣府結合第一合作社、青溪合作社、台灣大車隊、台灣代駕等4大車行業者推出代駕服務，讓大家可以快樂聚餐、平安回家，又不用煩惱取車問題。

警方說，酒駕新制包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯可公布姓名、照片等；另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從原本的600至3000元罰鍰提高到6000至1萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康