下藥勒殺兒女自誇「99分媽媽」 單親母逃死判無期定讞

吳姓單親媽媽前年在汽車旅館下藥迷昏、勒斃7歲女兒和6歲兒子，一審認為她只抱怨孩子都是自己在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，依殺人罪判死刑，二審認為她未泯滅人性，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身；吳女上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

吳女2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但不時與兄嫂起爭執。2020年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶兒女離家投宿汽車旅館，吳女起初想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地方法院一審審理時，吳女坦承勒斃兒女，但表示7年來都是她在撫養小孩，找工作也不順遂，24小時不論去哪都得帶著孩子，沒有個人自由。

經精神鑑定結果顯示，吳女精神狀況正常，一審認為她的辯詞正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

吳女上訴，開庭時稱自己是「99分的媽媽」，每天夢到孩子來撒嬌，告訴她「媽媽妳要好好加油，不可以再尋死，雖然在你手上失去生命，但我們還是愛你」。

吳女說自己寧可肚子餓，也不讓小孩挨餓，抱怨前夫沒照約定按期給錢，孩子不是她一個人的；她曾問前夫家是否願意照顧小孩，但前夫家拒絕。

高等法院二審考量吳女犯案時為憂鬱症所苦，承受極大心理壓力，而她犯後深表後悔，在看守所中努力重新學習，對未來仍有期待；二審認為，讓吳女接受精神疾病治療，配合心理治療與心理諮商，緩解病情後重新架構自我信念，有復歸社會可能。

二審指出，雖然從案發後吳女的心理衡鑑與晤談，可見她心理、人格有重大缺失，但尚未泯滅人性，認為她雖犯「情節最重大之罪」，有完全的刑事責任能力，但未達與社會永久隔絕必要，改判無期徒刑，褫奪公權終身。