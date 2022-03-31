酒後騎電動滑板車上路超標犯法 立院研擬此類工具法規

桃園楊梅區日前有位58歲的湯姓男子酒後騎乘電動滑板車，自摔倒在路邊，民眾報警警方到場後對其實施酒測，酒測值超過0.25毫克，警詢後依公共危險罪函送法辦；不過因電動滑板車屬於動力休閒工具，目前道路交通管理處罰條例第32-1條規定，此類運具並不包含在現行法規的慢車種類中，因此能依公共危險罪裁罰，行政罰卻無法可管；桃市府交通局運輸規劃科長曾啟倫表示，立法院正修法，判定哪些工具要納入慢車的規範。

隨著科技發達，許多電動休閒工具也因應而生，像是電動滑板車、單輪車及平衡車等動力休閒工具，此類工具目前只能在公園等空曠場域使用，不過卻有民眾為貪圖方便將其當成代步工具行駛於馬路上；桃市府警察警局交通大隊表示，根據2021年桃園市動力休閒運動器材發生車禍件數有83件，而類似的電動滑板車、單輪車等工具，依法是不能騎乘上路。

以上述湯男為例，其行為僅能依處罰道路行駛部分，最重可以開罰3600元，尚無比照電動自行車或慢車酒駕呼氣值介於0.15至0.24毫克移送法辦的違規處罰規定；而此類工具屬於動力機械，酒測值若超標仍觸犯刑法公共危險罪，最重可判處2年有期徒刑。

桃市府交通局運輸規劃科長曾啟倫表示，目前動力休閒工具沒有車牌可以去舉發，只能靠警方攔查，要抓違規相當不容易，不過立法院有在修法討論動力休閒工具是否要納入慢車種類當中，就可依法裁處；若各縣市要自行訂定上路許可範圍，還是須等交通部確定法規，各縣市才能有依據制定，也期望中央能盡快來修法。

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