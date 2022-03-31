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被法院依貪污罪判刑7年6月 陳科名：判決非常不公

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

民進黨新北市議員陳科名涉嫌收賄50萬元替違建廠商關說，今新北地方法院宣判，認定陳科名收賄20萬元，依貪汙治罪條例處有期徒刑7年6月、褫奪公權3年。陳科名發聲明表示，認為判決未能採信本人證詞，判決非常不公。民進黨新北黨部表示，鑒於行政中立，對此事不回應。

深耕新莊地區的四連霸議員陳科名2019年被指控收受建商1307萬元賄賂，替建商關說，去年4月被依違反貪汙治罪條例判決有期徒刑10年8月，陳上訴，目前案件仍在高等法院審理。去年8月，陳科名又被檢方查出曾分兩次收受違建廠房的許姓業者50萬元，向違建拆除大隊施壓。陳科名否認收賄，稱許姓業者都是跟服務處王姓秘書接觸，他並未涉入；檢方不採信其說詞，依貪汙治罪條例起訴陳科名。

陳科名針對今日新北地方法院判決做出下列聲明：

一、今日判決科名涉及的違建關說收賄案件，與先前受指控建商投資案，兩者之間為司法因果案件，前案高院尚未審理，今日判決對未能採信本人證詞，判決非常不公。

二、科名商業投資未有涉入公共工程與公家的案件，選民服務也要求同仁謹守分際，不做違法事務。三、科名從政以來堅守民代立場，從不藉權勢欺壓政府官員與公務機關同仁，更不會從中獲取不當利益。

據了解，陳科名不排除脫黨參選，恐衝擊民進黨新莊選情。目前新北市第三選區初選已登記人選包含翁震州、洪懿馥、鍾宏仁、許文琪、何淑峯、林秉宥，其中陳文治上周宣布退出初選，要交棒給林秉佑。

地方人士分析，陳科名在新莊已掛上多處帆布，近期經常捐助防疫資源給學校，也跟在地里長積極互動，絕對會脫黨參選。但若脫黨參選，就會失去政黨支持票，加上形象跟司法判決扯上關係，形象票大打折扣，現在就看陳科名可以在組織動員上花多少資源跟心力，穩固這一屆選舉的票倉。

市議員陳科名已在新莊區掛上帆布條。記者江婉儀／攝影
市議員陳科名已在新莊區掛上帆布條。記者江婉儀／攝影

陳科名 貪汙

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