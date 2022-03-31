雙寶媽外遇農二代產子反指丈夫愛買濃味女內褲 賠80萬

桃園龍潭謝姓農業生技公司負責人勾搭黃姓人妻，黃婦暗結珠胎產子，林姓男子不甘配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，求償400萬元，一審判黃婦賠償20萬。林上訴，妻子卻稱丈夫有網購「味道甚重的女性內衣褲」怪癖，她才與謝訴苦，稱丈夫也有錯。台灣高等法院認為特殊性癖好一事缺乏實證，改判謝與黃婦連帶賠償80萬元確定。

謝在法院審理時，聲稱自己收入不高，但高院發現他是一家有機農場農二代接班人，擔任公司董事而為代表人，還經營蔬果運銷公司，認為他是有資力的人。林和妻子去年已調解離婚。

林姓男子和黃姓婦人2009年結婚，育有2個孩子。林指控，謝姓農二代明知道妻子已婚，卻還和她同居，2020年12月還生下兩人的兒子，害他家庭破碎、身心痛苦。

黃婦則辯稱丈夫在結婚後，多次以加班為由前往汽車旅館，還在網路上收集「味道甚重」的女性內衣褲，她無法忍受丈夫特殊性癖好才向謝傾訴。她認為，一審衡酌雙方資力，認定她賠20萬元的金額妥適。謝則稱無法證明他和黃婦性交時，知道對方是有夫之婦，要他連帶賠償無理。

高院民事庭審理時，林的姊姊、妹妹證稱2021年11月曾和黃婦聚餐，對方說和謝交往6年了，男方知道她有家庭，還說「男生趕都趕不走」。

高院查閱黃婦與林的LINE對話紀錄，確認謝在得知黃婦懷孕後，要求她將孩子生下來，再與丈夫離婚、和他結婚，此舉明顯侵害林的配偶權。高院認為謝明知黃婦有配偶，卻還發生性關係，超過社會一般通念下丈夫所能容忍的範圍，且兩人還生下孩子，林求償有據。