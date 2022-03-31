快訊

直播／本土增87例、境外152例 皆創9個月來新高

評／知名網紅又失言？「想跟原住民交往」哪裡有問題？

雙寶媽外遇農二代產子反指丈夫愛買濃味女內褲 賠80萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園龍潭謝姓農業生技公司負責人勾搭黃姓人妻，黃婦暗結珠胎產子，林姓男子不甘配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，求償400萬元，一審判黃婦賠償20萬。林上訴，妻子卻稱丈夫有網購「味道甚重的女性內衣褲」怪癖，她才與謝訴苦，稱丈夫也有錯。台灣高等法院認為特殊性癖好一事缺乏實證，改判謝與黃婦連帶賠償80萬元確定。

謝在法院審理時，聲稱自己收入不高，但高院發現他是一家有機農場農二代接班人，擔任公司董事而為代表人，還經營蔬果運銷公司，認為他是有資力的人。林和妻子去年已調解離婚。

林姓男子和黃姓婦人2009年結婚，育有2個孩子。林指控，謝姓農二代明知道妻子已婚，卻還和她同居，2020年12月還生下兩人的兒子，害他家庭破碎、身心痛苦。

黃婦則辯稱丈夫在結婚後，多次以加班為由前往汽車旅館，還在網路上收集「味道甚重」的女性內衣褲，她無法忍受丈夫特殊性癖好才向謝傾訴。她認為，一審衡酌雙方資力，認定她賠20萬元的金額妥適。謝則稱無法證明他和黃婦性交時，知道對方是有夫之婦，要他連帶賠償無理。

高院民事庭審理時，林的姊姊、妹妹證稱2021年11月曾和黃婦聚餐，對方說和謝交往6年了，男方知道她有家庭，還說「男生趕都趕不走」。

高院查閱黃婦與林的LINE對話紀錄，確認謝在得知黃婦懷孕後，要求她將孩子生下來，再與丈夫離婚、和他結婚，此舉明顯侵害林的配偶權。高院認為謝明知黃婦有配偶，卻還發生性關係，超過社會一般通念下丈夫所能容忍的範圍，且兩人還生下孩子，林求償有據。

林雖因和妻子性生活不協調，網購女性內衣褲、單獨前往汽車旅館放鬆，高院認為這和謝、黃婦私通沒有關係，並認為不能因婚姻中有些許爭執或溝通不良，就和其他人發生違背夫妻誠實互信的行為。高院認為一審只判黃婦賠20萬元不當，改判謝和黃婦連帶賠償80萬元。

桃園龍潭謝姓農業生技公司負責人勾搭黃姓人妻，黃婦暗結珠胎產子，林姓男子不甘配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，台灣高等法院判謝與黃婦連帶賠償80萬元確定。示意圖／ingimage
桃園龍潭謝姓農業生技公司負責人勾搭黃姓人妻，黃婦暗結珠胎產子，林姓男子不甘配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，台灣高等法院判謝與黃婦連帶賠償80萬元確定。示意圖／ingimage

結婚 汽車旅館 網購

延伸閱讀

逆轉！歐付寶董座林一泓涉內線 高院批心存僥倖判6年刑

上尉性侵女少尉還笑她「都那麼濕了還說不要」 獲緩刑

男星花招多「一人包下整層」 飯店員工透露：肯定是外遇

拿200萬買毒只有上下兩張是真鈔 毒販打死他判11年徒刑

相關新聞

腳踹6歲繼子引網憤、虐死5隻貓 家暴男起訴多加動保法

彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓前妻及7歲繼子施虐，尤其對繼子連續猛踹頭部影片去年底曝光後引起公憤，彰化地檢署偵辦後，發現粘男除...

逆轉！歐付寶董座林一泓涉內線 高院批心存僥倖判6年刑

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓，被控知悉公司未收到建置遊戲平台權利金恐造成營收衰退五、六成，涉嫌在利空消息公告前用人頭...

酒駕新制今上路 酒駕同乘者「連坐罰」最高1萬5千元

酒駕新制今上路，新制包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯可公布姓名、照...

雙寶媽外遇農二代產子反指丈夫愛買濃味女內褲 賠80萬

桃園龍潭謝姓農業生技公司負責人勾搭黃姓人妻，黃婦暗結珠胎產子，林姓男子不甘配偶權遭侵害，提損害賠償訴訟，求償400萬元，...

里長陪友毀診所拱門 法官認定是幫助犯

近半個月前曾在街頭涉嫌打人的高雄市鳳山區某里長，去年因朋友與鄰居診所發生糾紛，在朋友酒後，竟叫司機載他和朋友去找診所負責...

PO文說前妻「從事性交易」有罪 法官：就算真的也罰

張姓男子與繆姓女子離婚，在FACEBOOK平台指繆女從事性交易工作，繆女提告，台北地院審理認為，指人從事性交易帶有負面評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。