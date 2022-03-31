里長陪友毀診所拱門 法官認定是幫助犯

近半個月前曾在街頭涉嫌打人的高雄市鳳山區某里長，去年因朋友與鄰居診所發生糾紛，在朋友酒後，竟叫司機載他和朋友去找診所負責人理論，朋友憤而破壞診所門口的汽球供門，高雄地方法院認定這名里長是幫助犯，依損毀罪判拘役20天，可易科罰金，另宣告緩刑2年。

據了解，這名里長今年3月17日凌晨在高雄市鳳山區善政街，與他人發生口角，他當街毆打對方，鬥毆中，推倒停路邊的7輛機車，造成機車損毀，經附近店家女服務員上前勸解，並報警處理，他才離去，後來警方查出他涉案，他經鳳山警分局通知到案後，與相關人達成和解，但警方也依社會秩序維護法送辦。

判決指出，這名里長去年6月間因林姓朋友和隔壁診所負責人發生糾紛，林在爭執後到他里長服務處喝酒，這名里長便叫司機載他和林姓朋友到診所，林拿棍棒破壞診所門前的氣球拱門後，便和這名里長離去，到鳳山警分局五甲派出所投案，警方依毀損嫌將這名里長與林姓朋友都送辦。這名里長否認涉案，稱他只是帶林去診所找人，不知道林會砸診所。