聽新聞
test
0:00 / 0:00
里長陪友毀診所拱門 法官認定是幫助犯
近半個月前曾在街頭涉嫌打人的高雄市鳳山區某里長，去年因朋友與鄰居診所發生糾紛，在朋友酒後，竟叫司機載他和朋友去找診所負責人理論，朋友憤而破壞診所門口的汽球供門，高雄地方法院認定這名里長是幫助犯，依損毀罪判拘役20天，可易科罰金，另宣告緩刑2年。
據了解，這名里長今年3月17日凌晨在高雄市鳳山區善政街，與他人發生口角，他當街毆打對方，鬥毆中，推倒停路邊的7輛機車，造成機車損毀，經附近店家女服務員上前勸解，並報警處理，他才離去，後來警方查出他涉案，他經鳳山警分局通知到案後，與相關人達成和解，但警方也依社會秩序維護法送辦。
判決指出，這名里長去年6月間因林姓朋友和隔壁診所負責人發生糾紛，林在爭執後到他里長服務處喝酒，這名里長便叫司機載他和林姓朋友到診所，林拿棍棒破壞診所門前的氣球拱門後，便和這名里長離去，到鳳山警分局五甲派出所投案，警方依毀損嫌將這名里長與林姓朋友都送辦。這名里長否認涉案，稱他只是帶林去診所找人，不知道林會砸診所。
法官認為，里長明知林姓友人與診所負責人有糾紛，知悉林心裡不爽想要報復，卻未加阻止，還陪林到診所，見林破壞診所汽球拱門也沒阻止，到派出所投案時聲稱由他負責賠償、和解，顯見他雖沒參與毀損診所汽球拱門，但始終給林物質上、精神上相當助力，應構成幫助犯，判這名里長拘役20天，可易科罰金，另須支付公庫1萬元，並參加2場法治教育，他朋友判拘役30天，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言