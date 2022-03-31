千萬超跑未領牌上路遭沒入銷毀 男子提國賠敗訴
林姓男子駕駛未領牌、市值逾千萬元的藍寶堅尼「大牛」上路遭警方攔查，台北市交通裁決所沒入車輛、銷毀。林男提國賠訴訟，求償1500萬元。北院判決林男敗訴。可上訴。
林男於民國102年底駕駛這輛未領照的藍寶堅尼上路遭警方攔查、舉發，台北市交通裁決所依「道路交通管理處罰條例」規定，車輛未取得安全審檢合格證明，無照上路，對車主開罰新台幣3600元，沒入車輛。
林男不服，提訴願遭駁回後提起行政訴訟，台北高等行政法院裁定林男敗訴確定，林男又提起多次抗告、再審均被駁回，無法領回超跑，台北市交裁所於106年間將車輛銷毀。
林男於103年間將車輛權利轉讓給原姓男子，2人提起國家賠償訴訟，向交通部、北市交裁所共求償1500萬元。
台北地方法院認為，林男等人無法證明交通部、北市交裁所違反行政程序法等規定，求償無理由，判決林男等人敗訴。全案可上訴。
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