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逆轉！歐付寶董座林一泓涉內線 高院批心存僥倖判6年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

遊戲商茂為歐買尬集團創辦人林一泓，被控知悉公司未收到建置遊戲平台權利金恐造成營收衰退五、六成，涉嫌在利空消息公告前用人頭出賣持股，規避損失6300萬元，台北地檢署依證券交易法內線交易罪起訴，一審判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今改判林6年徒刑，未扣案的403萬餘元犯罪所得沒收。

茂為歐買尬數位科技成立於1999年，因代理在韓國知名的「七魂 Online」線上遊戲暴紅。公司旗下歐付寶本月中旬登錄興櫃，是國內首家登錄興櫃的電子支付業者；歐付寶2011年成立，2016年成為台灣首家取得第三方支付執照的業者，致力線上與線下商店支付、自動販賣機付款、路邊停車繳費服務等業務。

林一泓時為茂為歐買尬數位科技董事長兼總經理，另為亞太群智投資公司、大中華數位內容創業投資公司和歐買尬公司法人董事睿智創業投資公司負責人。

歐買尬2011年7月15日與中國海航集團簽訂重要契約框架協議，同年9月26日正式與海航集團華南總部有限公司簽網路遊戲許可協議，分四階段履約，於2012年1月20日以簽立重要契約為由再次對外發佈重大訊息。但2012年5月間，林一泓已知第三、四階段產生無法履約的風險，將導致歐買尬公司約有美金1555萬元權利金無法收取，嚴重影響公司營收。此消息至遲在同年7月25日至31日間接獲海航集團青春夢網信息科技公司（YH娛樂城）副總裁通知即已明確。

林一泓自當年8月間起、9月10日股市公開資訊觀測站公開歐買尬2012年8月營收消息前，以網路下單方式，使用岳父等親戚、亞太群智和大中華數位公司等證券帳戶，買入、賣出歐買尬公司股票，經已公開消息後的10個營業日收盤平均價格每股147.5元計算，共規避損失6259萬餘元。

因一審認為林罪證不足，判無罪，檢方上訴。高院認定本案內線消息內容為「海航集團所屬之青春夢網公司經營層改組」，以致網路遊戲許可協議第三、四階段的協議無法履約等，林因內線交易犯罪獲取的利益為6259萬餘元。

高院審酌林沒有前科，但他自美國西北大學專案管理研究所畢業、為卡內基美隆電腦輔助工程碩士，教育程度高，身為上櫃公司歐買尬的董事長兼總經理，深知內部人得知公司內線消息時，應遵守「公布消息否則禁止買賣」的規則，卻破壞證券市場交易制度，犧牲其他持有或買賣歐買尬股票者的權益。

因林一泓始終否認犯罪，高院認為他沒有悔意、心存僥倖，判他6年徒刑。

歐付寶電子支付公司董事長林一泓因茂為歐買尬內線交易案，台灣高等法院依證券交易法內線交易罪判他6年徒刑。圖／聯合報系資料照
歐付寶電子支付公司董事長林一泓因茂為歐買尬內線交易案，台灣高等法院依證券交易法內線交易罪判他6年徒刑。圖／聯合報系資料照

網路遊戲 創業 內線交易

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