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PO文說前妻「從事性交易」有罪 法官：就算真的也罰
張姓男子與繆姓女子離婚，在FACEBOOK平台指繆女從事性交易工作，繆女提告，台北地院審理認為，指人從事性交易帶有負面評價，張貶損繆女的名譽，依散布文字誹謗罪判張拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。
法官認為，張指稱繆女從事性交易工作，不是單純謾罵、嘲弄，雖職業不分貴賤，但依一般通念，對性交易工作者多帶有負面評價，張犯誹謗罪。
法官認為，繆女不是名人、不是執法公務員、更不是政治人物，她的職業是什麼，不是社會關注的焦點，所以，不論繆女有沒有做性交易工作，純屬私德，因此張不能主張「是真實，就不罰」。
張2020年1月14日上午在網路FACEBOOK平台以暱稱發布文字訊息，指繆女從事酒店及性交易工作。
張發文指「妳在包廂時，妳要親要抱要黏，我都有推開」、「當初在場的公關跟客人跟幹部都有看到…我第一次看到這麼噁心的女人」；「原本麗緻，聽聞有接S，後面轉香閣」、「…去香閣、龍亨都這樣子的步數」。
判決指出，張在社群網站傳述致繆女名譽受損的文字，考量他先否認犯行、後坦承犯行，繆女沒有和解意願，再審酌張在酒店工作及犯罪動機，依法判決。
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