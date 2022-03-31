快訊

租屋補貼重大變革！政院砸300億加碼 四大族群50萬戶受惠

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PO文說前妻「從事性交易」有罪 法官：就算真的也罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子與繆姓女子離婚，在FACEBOOK平台指繆女從事性交易工作，繆女提告，台北地院審理認為，指人從事性交易帶有負面評價，張貶損繆女的名譽，依散布文字誹謗罪判張拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

法官認為，張指稱繆女從事性交易工作，不是單純謾罵、嘲弄，雖職業不分貴賤，但依一般通念，對性交易工作者多帶有負面評價，張犯誹謗罪。

法官認為，繆女不是名人、不是執法公務員、更不是政治人物，她的職業是什麼，不是社會關注的焦點，所以，不論繆女有沒有做性交易工作，純屬私德，因此張不能主張「是真實，就不罰」。

張2020年1月14日上午在網路FACEBOOK平台以暱稱發布文字訊息，指繆女從事酒店及性交易工作。

張發文指「妳在包廂時，妳要親要抱要黏，我都有推開」、「當初在場的公關跟客人跟幹部都有看到…我第一次看到這麼噁心的女人」；「原本麗緻，聽聞有接S，後面轉香閣」、「…去香閣、龍亨都這樣子的步數」。

判決指出，張在社群網站傳述致繆女名譽受損的文字，考量他先否認犯行、後坦承犯行，繆女沒有和解意願，再審酌張在酒店工作及犯罪動機，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性交易 酒店

延伸閱讀

買半場卻性慾高漲 色男撲小姐掀衣吻胸、摸下體下場慘了

男子首次性交易遇掃黃 賣淫女裸上身摘假髮竟是大叔

養生館暗藏春色 男女一絲不掛做半套遇警搶床單快遮

賣淫美照主打神似Angelababy 全裸和男客「連結」被抓

相關新聞

酒駕新制今上路 酒駕同乘者「連坐罰」最高1萬5千元

酒駕新制今上路，新制包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯可公布姓名、照...

嬰兒不慎嗆奶致死 法官泣：希望祢別再受更多輪迴折磨

房姓女子是名無照保母，仍幫忙照顧一名邱姓嬰兒，2019年9月，房女在住處替嬰兒餵奶，竟於拍嗝後將嬰兒獨自放在房間床上就離...

高志鵬貪汙坐牢756天假釋後聲請釋憲 憲法法庭不受理

民進黨前立委高志鵬在國有財產局市場承租價購案中為特定業者關說並收受50萬元，最高法院2018年駁回他上訴，高被依貪汙治罪...

腳踹6歲繼子引網憤、虐死5隻貓 家暴男起訴多加動保法

彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓前妻及7歲繼子施虐，尤其對繼子連續猛踹頭部影片去年底曝光後引起公憤，彰化地檢署偵辦後，發現粘男除...

PO文說前妻「從事性交易」有罪 法官：就算真的也罰

張姓男子與繆姓女子離婚，在FACEBOOK平台指繆女從事性交易工作，繆女提告，台北地院審理認為，指人從事性交易帶有負面評...

收賄喬違建 民進黨籍新北議員陳科名一審判7年6月

民進黨新北市議員陳科名涉嫌收賄50萬元替違建廠商關說，去年8月被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。今新北地方法院宣判，認定陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。