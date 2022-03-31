收賄喬違建 民進黨籍新北議員陳科名一審判7年6月
民進黨新北市議員陳科名涉嫌收賄50萬元替違建廠商關說，去年8月被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。今新北地方法院宣判，認定陳科名收賄20萬元，依貪污治罪條例處有期徒刑7年6月、褫奪公權3年，剩餘30萬元則因罪證不足諭知無罪。
深耕新莊地區的四連霸議員陳科名2019年被指控收受建商1307萬元賄賂，替建商關說，去年4月被依違反貪汙治罪條例判決有期徒刑10年8月，陳上訴，目前案件仍在高等法院審理。去年8月，陳科名又被檢方查出曾分兩次收受違建廠房的許姓業者50萬元，向違建拆除大隊施壓。陳科名否認收賄，稱許姓業者都是跟服務處王姓秘書接觸，他並未涉入；檢方不採信其說詞，依貪汙治罪條例起訴陳科名。
合議庭審理時，陳科名在法庭上依舊喊冤，否認犯罪。但合議庭認為陳科名在偵查時已承認有受許姓業者當面請託，與王姓秘書證詞，卻在審理階段又否認。另合議庭發現許姓業者曾在拆除大隊暫緩拆除、卻又寄拆除通知給他後，致電友人抱怨「擔憂陳科名再度向我索賄」，被調查局監聽錄下，且該筆資料還被許姓業者的妻子記錄在帳本上，以此等證據認為陳科名確實有收受行賄20萬元。
合議庭審酌陳科名身為新北市議員，應遵守法律、廉潔自持，卻為謀求私利行賄，且犯後矢口否認、未見反省，依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪處有期徒刑7年6月、褫奪公權3年，並沒收不法所得。
被檢方指涉另筆收賄的30萬元，合議庭發現證人許姓業者針對此部分的證詞有諸多矛盾處，且許姓業者證詞與其妻帳本記錄有所出入，因此認定罪證不足，諭知無罪。
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