快訊

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

高雄里長恐嚇開車撞罷韓連署站 二審仍判4個月

中央社 / 高雄31日電

高雄內門瑞山里長謝振城等3人109年涉恐嚇罷韓連署站，揚言要「開車來撞」驅趕，橋頭地院一審依違反公職人員選罷法判謝振城4月徒刑，其姊及同夥3月；高雄高分院今維持原判。

橋頭地方法院一審審酌3人犯罪情節尚非嚴重，依涉犯公職人員選舉罷免法妨害他人為罷免案連署罪判處謝振城4月徒刑；謝振城姊姊3月徒刑；同夥那姓男子3月徒刑，且均褫奪公權1年，得易科罰金。高雄高分院今天上午駁回上訴，維持原判決刑度，可上訴。

橋頭地院一審判決指出，謝振城姊姊民國109年2月12日晚間發現高雄市內門區中正路有罷免前高雄市長韓國瑜連署攤位，隨即聯繫謝振城和那男到場驅趕，但遭罷免攤位工作人員拒絕。

謝振城和姊姊眼見驅趕不成，竟揚言恐嚇「我出三聲，沒有移開我馬上開車來撞」，並以「看你狗屎人，是非不分」等言語公然侮辱在場罷免連署工作人員，甚至指示那男駕駛自小客車逼近連署站不到1公尺距離鳴按喇叭。

謝振城到案後辯稱，罷免人員沒有在案發地點設立連署站的權利，自己是基於合法、正當目的要求遷移連署站，因此應僅構成恐嚇罪。但法官審理時發現連署站並未影響交通秩序，連署站地點也不是謝振城的土地，據此認定里長等3人行為已構成公職人員選舉罷免法妨害他人罷免連署罪。

合議庭認為，選舉、罷免制度均為民主政治重要基石，但謝振城等人僅因政治立場不同，就以脅迫手段妨害罷韓人士徵求罷免連署權利；考量3人只有出言駕車作勢恐嚇，並無進一步動作，犯罪情節尚非嚴重，判處謝振城4月徒刑，其姊姊和同夥均為3月徒刑。

罷免 恐嚇

延伸閱讀

清明連假天氣轉壞 澎湖疏運靠空運加班

高雄4例足跡公布 柯文哲遭檢舉沒戴罩…陳其邁這樣回

高雄2國小生確診者 154名同班及同補習班師生皆陰性

打房壓力下高雄漲風暫歇？3月交易年減16% 投資客縮手

相關新聞

酒駕新制今上路 酒駕同乘者「連坐罰」最高1萬5千元

酒駕新制今上路，新制包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯可公布姓名、照...

嬰兒不慎嗆奶致死 法官泣：希望祢別再受更多輪迴折磨

房姓女子是名無照保母，仍幫忙照顧一名邱姓嬰兒，2019年9月，房女在住處替嬰兒餵奶，竟於拍嗝後將嬰兒獨自放在房間床上就離...

高志鵬貪汙坐牢756天假釋後聲請釋憲 憲法法庭不受理

民進黨前立委高志鵬在國有財產局市場承租價購案中為特定業者關說並收受50萬元，最高法院2018年駁回他上訴，高被依貪汙治罪...

腳踹6歲繼子引網憤、虐死5隻貓 家暴男起訴多加動保法

彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓前妻及7歲繼子施虐，尤其對繼子連續猛踹頭部影片去年底曝光後引起公憤，彰化地檢署偵辦後，發現粘男除...

PO文說前妻「從事性交易」有罪 法官：就算真的也罰

張姓男子與繆姓女子離婚，在FACEBOOK平台指繆女從事性交易工作，繆女提告，台北地院審理認為，指人從事性交易帶有負面評...

收賄喬違建 民進黨籍新北議員陳科名一審判7年6月

民進黨新北市議員陳科名涉嫌收賄50萬元替違建廠商關說，去年8月被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。今新北地方法院宣判，認定陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。