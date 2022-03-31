商辦暗藏賭博機房 專挑中國大陸賭客賭金上億

高雄檢警查辦網路賭博平台，發現莊姓男子在高雄市某商辦大樓設立機房，雇用11名男女員工，擷取網路美女頭照設微信帳號，招攬中國大陸人民到賭博平台下注。警方查扣電腦等設備，發現有上千名中國大陸人在平台下注，7個月賭金上億元，懷疑幕後有集團操控賭局，全案依賭博罪嫌移送法辦。

據了解，莊姓男子（25歲）自去年9月，在高雄市新興區民生一路某商辦大樓，租辦公室掩護機房，設微信帳號及群組，雇用員工擷取網路美女照當頭照，吸引賭客，招攬中國大陸賭客加入群組，介紹平台以「BOB體育」及「完美體育」的賽程，涉嫌提供賭博平台，供賭客下注賭球。

高雄市刑警大隊偵四隊、科偵隊發現這個網路賭博平台，聯手新興分局和刑事局南部打擊犯罪中心，查出莊的機房設在商辦大樓，3月29日動員查緝，在機房查扣電腦設備，逮捕莊姓男子等12人，發現機房以公司模樣運作，還分工設客服部、美工部、推廣部等部門，並設打卡機評核勤惰。