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腳踹6歲繼子引網憤、虐死5隻貓 家暴男起訴多加動保法
彰化縣粘姓男子涉嫌對王姓前妻及7歲繼子施虐，尤其對繼子連續猛踹頭部影片去年底曝光後引起公憤，彰化地檢署偵辦後，發現粘男除了對妻兒施暴，也虐死5隻收養的貓，而且虐貓手段相當兇殘，檢方依違反家庭暴力防治法、動物保護法將他起訴。
檢方調查，粘姓男子（34歲）去年3月涉嫌在自家以腳狂踹當時年僅6歲的繼子，王女在兒子被施虐時，也不敢反抗，僅敢偷偷錄影，影音中顯示，粘男原躺在躺椅上，叫繼子往前，朝著繼子臉頭狂踹7次，繼子每次被踹往後踉蹌跌倒，粘男就厲聲叫他起來往前再踹，還恐嚇說「你眼淚給我掉下來試試看！」「你再叫媽媽看看啊，叫媽媽就打愈重！」「再叫媽媽就是踹十下！」2020年繼子從3月到8月間也7次被施暴，被施暴期間長達2年。
粘男2018年分期借款買重機，付不出錢時，也對王女拳打腳踢狂打頭臉，抓王女頭撞地板，逼迫王女當保人，以免重機被取回。
王女母子被打後也爆出粘男虐貓案外案，檢方調查發現，粘男共向網友領養6隻貓，其中有5隻被虐死，他會將貓尾巴抓起來凌空大力甩動，砸向牆壁，把貓砸死；也曾把貓套上項圈四肢懸空吊掛在廁所門把虐死；還曾把貓壓進浴缸，淹死貓；甚至用指甲剪剪斷貓的上下牙齒，或以尖嘴鉗拔貓爪，手段非常兇殘。
王女是7年前帶著兒子和粘男再婚，她說，粘男後來酗酒性情大變，她因一開始怕粘男報復，不敢對外求助，後來實在受不了，去年7月申請家暴保護令，11月已和粘男離婚，但去年12月間粘男又來找她，讓她很害怕才把事情曝光，但即使粘男已被收押，王女仍非常害怕他再度被放出來，會來報復她。
檢警介入查辦後，粘男已在去年12月初被依傷害、強制等罪嫌收押至今，今天彰化地檢署依傷害等罪嫌將他起訴並移審法院移審法院訊後，法官裁定續押。
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