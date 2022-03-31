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聯醫前主任涉貪 長照藥事委辦案不實核銷獲緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，2019年遭指控以４件「醫院社區整合式長照藥事服務計畫」委辦採購案，透過台灣臨床藥學會、顏焜熒基金會，以不實單據核銷，獲取不法利益269萬餘元，全案5人遭依貪汙罪嫌起訴。今天士林地方法院宣判，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑，陳立奇、陳怡靜、王春玉應執行1年4月至2年徒刑，均獲緩刑，蕭宏緯、李羽婷無罪。

士林地院今上午宣判，陳立奇共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪4罪，各處2年徒刑，均褫奪公權2年，應執行2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權2年，支付公庫80萬元。聯醫藥劑部藥品管理組主任陳怡靜，共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪4罪，各處1年徒刑，均褫奪公權1年，應執行1年8月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。

時任臨床藥學會第13屆理事長的王春玉，共同犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪2罪，各處1年徒刑，均褫奪公權1年，又貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物未遂罪2罪，各處8月徒刑，應執行1年4月徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元，褫奪公權1年。顏焜熒基金會執行長蕭宏緯、臨床藥學會秘書李羽婷2人無罪。

全案起源於，時任聯合醫院藥劑部主任陳立奇，涉嫌在2015、2016年間，利用督辦「104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件採購案機會，由蕭宏緯提供不實單據給臨床藥學會核銷，又向聯醫申報，陳立奇和下屬驗收通過，涉詐取269萬餘元採購案款項，。士林地檢署2019年9月依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪起訴陳等5人。

陳立奇因此訴訟多年，他曾在庭後受訪強調，委辦案是用來解決計畫案遇到的問題「沒有任何人有不當得利」他稱2015年間，民眾認為「家庭藥師」根本是詐騙集團，且當時沒有資訊系統可以使用，社區藥師無法加入，才會透過委辦案解決問題。起初還沒有經費時，基金會更是先墊款，負責宣導推行，後來很大的心力用在「建置系統」才能加強與社區的連結，解決公衛計畫遇到的困難。

陳立奇坦承「這是公家的好事、是我做太多」假設當年資訊費用都給廠商，沒有放在基金會就沒事了，會找基金會是因為計畫是長久的，希望能控流「撙節經費」法院審理金流都清清楚楚「全都專款專用」。

陳立奇強調，起訴指控詐得款項，都是用在建制資訊設備上，外行人不清楚若沒有建設資訊系統，計畫案是走不下去的。陳立奇認為，蕭是來幫忙的，當初的供述是在驚慌的情況下說的，各位之前看到的不是事實。

蕭宏緯則在法庭上認罪，強調「我錯在便宜行事」願意負責，也用老婆名義領了助理薪資18萬，但款項都用在行銷推廣計畫案上。蕭指出，原本這些都是做公益不求回報，以為要內部核銷才會拿出不實單據核銷，但絕對沒有拿不法利益。

陳立奇。圖／本報資料照片
陳立奇。圖／本報資料照片

貪汙 藥學 長照

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