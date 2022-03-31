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高志鵬貪汙坐牢756天假釋後聲請釋憲 憲法法庭不受理

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨前立委高志鵬在國有財產局市場承租價購案中為特定業者關說並收受50萬元，最高法院2018年駁回他上訴，高被依貪汙治罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞；他入監服刑756天後，去年獲假釋。高認為刑事訴訟法第17條第8款等條文和最高法院的刑事案件分案實施要點違憲，聲請釋憲。憲法法庭裁定不受理，這也是高二度聲請釋憲碰壁。

2006年間，東豐閣向國有財產局申請續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，公司合夥人陳朝雄等人請高志鵬國會助理姚糧鈿（判刑1年4月，褫奪公權2年）託高向國產局遊說。高2007年1月、3月邀時任國產局副局長蘇維成、局長郭武博到他的立院辦公室溝通，國產局函示中區辦事處同意東豐閣免拆除地上物的承租申請，中區辦事處遂改變原先見解，4月30日准予出租，高拿到「政治捐獻」50萬元。

高志鵬認為刑事訴訟法第17條第8款、第18條、第379條第2款、第389條第1項、第420條第1項第5款、第441條和最高法院2018年9月19日公布的刑事案件分案實施要點第9點第1項第2款等規定，各該條文本身，或結合其他條文一併適用的結果，違反憲法第16條保障人民訴訟權、憲法公平審判原則，去年12月30日依司法院大法官審理案件法規定聲請釋憲。

高志鵬的刑案經最高法院判刑定讞，他聲請再審遭駁回，又提抗告，再被以「無理由」駁回。高主張參與判決的法官中，有應迴避而未迴避的。

憲法法庭認為，高對於刑事訴訟法哪裡有規範不足之處，僅是泛泛而談，未具體說明。另外依據最高法院的函，確定終局判決分案時，最高法院刑事案件分案實施要點第9點第1項第2款還未公布，沒適用這項規定。憲法法庭認為這與聲請釋憲要件不符。

另外，高志鵬指刑事訴訟法第第17條第8款「法官曾參與前審之裁判者」違憲部分，憲法法庭另行審理。

高志鵬。圖／聯合報系資料照片
高志鵬。圖／聯合報系資料照片

高志鵬 刑事訴訟 釋憲

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