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阿嬤打開「會動的棉被」驚見丈夫摸孫女下體 怒賞巴掌

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

呂姓老翁趁5歲的孫女睡覺時掀裙子摸她下體，妻子半夜起床上廁所目睹，斥喝「你在幹嘛」並賞他一巴掌。女童證稱「爺爺摸我尿尿的地方」、「希望爺爺受懲罰」，桃園地方法院依乘機猥褻罪判呂1年徒刑；呂上訴，台灣高等法院今駁回。

呂姓老翁2018年12月23日晚上趁孫女睡著時，掀她裙子隔著內褲摸下體，孫女感覺有異物醒來，驚見阿公亂摸卻不敢聲張，繼續裝睡。阿嬤醒來，看見丈夫猥褻孫女，氣得掌摑。因女童的父母離異，阿嬤事後打電話給前媳婦，前媳婦打113保護專線，女童獲安置。

桃院審理時，呂稱和孫女同睡一張床，但否認偷摸，並指遭妻子誣陷。

女童證稱，睡覺的時候爺爺碰到她「尿尿的地方」，還說爺爺會「顛倒睡」，手去摸她下面，她醒來就睡不著。她說，爺爺不知她已經醒了，「不喜歡他這樣摸我」、想要爺爺「受到懲罰」。

阿嬤則說，平常和幾個孫子一起睡，當天起床上廁所看到「棉被在動」，她打開棉被發現孫女裙子被掀起來，丈夫用右手摸孫女「尿尿的地方」，她斥喝「老公你在幹嘛」、批頰，同時也打了孫女一巴掌，罵「被爺爺摸沒跟我說」。阿嬤坦言多次聽到孫女說爺爺摸她尿尿的地方，但丈夫都不承認，這次目擊後決定告訴前媳婦，事情才曝光。

桃院認為，女童年幼，若不是親身經歷，難以詳述遭猥褻的過程，證詞可信度高。桃院批呂身為祖父，本應盡教導、保護孫女的責任，卻為滿足性慾猥褻，嚴重影響孫女人格發展，考量他無悔意，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪判1年徒刑。

呂不服一審判決而上訴，高院認為一審認事用法無違誤，維持桃院見解，判上訴駁回。

呂姓老翁趁5歲的孫女睡覺時掀裙子摸她下體，女童說「不喜歡他這樣摸我」、想要爺爺「受到懲罰」。示意圖／聯合報系資料照片
呂姓老翁趁5歲的孫女睡覺時掀裙子摸她下體，女童說「不喜歡他這樣摸我」、想要爺爺「受到懲罰」。示意圖／聯合報系資料照片

猥褻 阿嬤 媳婦

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