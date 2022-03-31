嬰兒不慎嗆奶致死 法官泣：希望祢別再受更多輪迴折磨

房姓女子是名無照保母，仍幫忙照顧一名邱姓嬰兒，2019年9月，房女在住處替嬰兒餵奶，竟於拍嗝後將嬰兒獨自放在房間床上就離身去洗衣，一小時後，房聽見嬰兒喉嚨發出異音，趕緊送醫，但嬰兒已嘴唇發黑失去呼吸，急救後不治；新竹地院法官認為，這是一起不幸的案件，包括房在內沒人希望發生，由於雙方已和解，判房緩刑。

判決書指出，房女未領有保姆執照且未接受保姆訓練課程，仍受託照顧嬰幼兒收取報酬，以每月1萬7000元代價在位於新竹縣的住處，照顧一名未滿一歲的邱姓嬰兒。2019年9月2日上午10點多，房替嬰兒餵奶，發現對方喝奶不順，便將其抱起拍嗝，導致嬰兒因拍嗝有吐奶情形。

房女原應更仔細觀察嬰兒狀況，隨時注意有無嗆奶，以免異物阻塞呼吸道產生危害，但房在拍嗝後，將嬰兒獨自放在房間床上，隨即離開房間至客廳洗衣，當天上午11點多，房聽見嬰兒喉嚨發出異音，趕緊將其抱起，趕至嬰兒家人住處，將其送至小兒科診所，診所醫師見嬰兒嘴唇發黑失去呼吸，趕進施以CPR並送醫，經搶救仍回天乏術，在中午宣告不治死亡。

法官指出，如果當時房女能慎、小心處理，就能避免這件憾事發生，但房卻因疏忽導致嬰兒小小身軀受到莫大痛苦，更使其親友內心承受莫大折磨，尤以嬰兒的父母最為嚴重．實在不敢想像，這種難以承受的內心苦痛與壓力，該名嬰兒甚至都還沒收涎就必須在沒有父母陪同下單獨入院治療，內心的孤獨、身體上所受的痛苦，真的令人非常難過。

法官希望，該名嬰兒回到神明身邊，能不要再受到更多輪迴的折磨了，就在無痛無憂的天堂極樂世界裡，悠然快樂，可以的話就幫忙安慰一下在世的父母和親人們，大家要給你的愛很多，該名嬰兒也絕對值得這一份愛，愛是世界上最強大的力量。