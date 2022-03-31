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台東拖吊司機事故理賠遭刁難 廢汽車堵保險公司抗議

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東吳姓拖吊司機，去年發生車禍，事後跟保險公司申請理賠，卻遭到保險公司刁難，今早一氣之下，開著拖車堵住保險公司的出入口表達不滿。保險公司則不願受訪回應，僅表示相關理賠都按照公司規定進行。

「遇到這事，誰不會生氣！」吳姓拖吊司機說，全家人相信這間保險公司，家裡的車子都投保這家公司，前後將近20年，去年工作用的拖吊車，因車禍導致吊桿損壞並拍照申請理賠，保險公司允諾理賠，卻一再刁難。

台東市今天一早一家保險公司門口出現一台廢汽車，不明白還以為發生車禍，原來是拖吊司機不滿保險公司故意刁難，一氣之下將一部廢汽車吊放在公司門口擋住出入。保險公司上班員工看了傻眼。

據了解，今年月初吳姓拖吊司機提出理賠申請，卻遭到保險公司一再刁難，要他提供海關報價進價證明，也就是成本證明，讓當事人相當火大，不僅如此，保險公司也從頭到尾未派人關心，他一氣之下今天表達抗議。

而抗議現場也出現一位住在附近的李姓民眾，也向保險公司抗議，他表示保險公司的員工，經常將車輛停在住戶門口，讓附近居民無法進出相當惡劣。

由於抗議現場引人側目，也引起警方到場了解，保險公司則對這突如其來的狀況，表示不願受訪回應。

台東吳姓拖吊司機，去年發生車禍，事後跟保險公司申請理賠，卻遭到保險公司刁難，讓他相當不滿。圖／讀者提供
台東吳姓拖吊司機，去年發生車禍，事後跟保險公司申請理賠，卻遭到保險公司刁難，讓他相當不滿。圖／讀者提供
台東市今天一早一家保險公司門口出現一台廢汽車，不明白還以為發生車禍，原來是拖吊司機不滿保險公司故意刁難，一氣之下將一部廢汽車吊放在公司門口擋住出入。圖／讀者提供
台東市今天一早一家保險公司門口出現一台廢汽車，不明白還以為發生車禍，原來是拖吊司機不滿保險公司故意刁難，一氣之下將一部廢汽車吊放在公司門口擋住出入。圖／讀者提供

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