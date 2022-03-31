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酒駕新制今上路 酒駕同乘者「連坐罰」最高1萬5千元

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

酒駕新制今上路，新制包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯可公布姓名、照片等。另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從原本的600至3000元罰鍰提高到6000至1萬5000元。高市交通局指出，修法後相關酒駕罰則更重，市民朋友如有飲酒，切記不要騎車、開車。

為嚴懲酒駕違規駕駛人，立法院於今年1月24日三讀修正通過之「道路交通管理處罰條例」加重酒駕罰則，部分罰則從今起施行。交通局指出，連坐罰金額也修法提高，但未滿18歲、年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，則不在此限。

另外如車主將車輛借給他人酒駕，將吊扣車牌2年；酒駕肇事因而致人重傷或死亡一律沒入車輛。另為防止酒駕者改開租賃車規避沒入車輛規定，修正條文明定，租賃車業者已告知處罰規定義務，若駕駛仍違規酒駕，得依原酒駕罰鍰金額再加罰1/2。

駕駛因酒駕吊銷駕照後，再重新考領駕照者，應申請登記配備有酒精鎖車輛後，才會發給駕照；若不依規定駕駛具有酒精鎖車輛，處6萬元以上、12萬元以下罰鍰。

交通局提醒，除了絕對不能酒駕外，也提醒注意不要宿醉上路，以免易發生交通事故害人害己，又需承擔酒駕重罰而得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市去年底發生酒駕一死三傷悲劇，高市警事後展開連8天的大執法。本報資料照片
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酒駕 駕照 酒精

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