桃園19歲小混混沒事愛逞凶鬥狠 欠5萬虐死人才知闖大禍
桃園19黃姓男子因黃姓友人欠5萬元，找羅姓、陳姓同夥擄走對方，全程用黑布矇眼、束帶綁手，拿棍棒痛毆以電擊棒凌虐，見他昏迷還用自來水猛沖，造成黃頭部重傷慘死；法院痛斥3人為5萬元逞凶鬥狠、手段凶殘，但考量符合自首予以減刑，依傷害致死罪判9年8月至4年5月不等，可上訴。
檢警調查，黃男（19歲）去年6月1日找來羅（18歲）、陳（18歲）開車到大溪區員林路與仁和三街路口，和黃姓被害人碰面準備談判，卻誆騙要拿車上東西給他，並以合力以黑布矇眼、束帶綁手，還緊勒脖子拿電擊棒凌虐，一路載到鄰近的美華公墓，要求黃償還5萬元賭債。
期間3人繼續朝黃拳打腳踢、電擊，還用棍棒痛毆他頭臉等重要部位，陳男還站在一旁錄影，直到黃、羅發現對方昏迷不醒，再找人將他搬運到附近土地公廟持自來水管噴他水，但黃男仍沒有反應，最後才被載回家放置。
因黃的母親事前得知兒子被強行帶走報案，黃、羅隨即向警方自首，陳男得知事態嚴重也到大溪分局說明，被害的黃6月2日經緊急送醫仍因顱骨折出血、腦部重創宣告不治。
審理時，黃、羅及陳均坦承不諱，並有黃臉書發文討債尋人留言的畫面截圖，雙方對話紀錄，現場監視器也拍下作案畫面，法醫解剖鑑定也研判黃是遭「他殺」。
法院也認定，3人當時都是在警員尚未發現前，主動坦承願意接受裁判，均符合自首予以減刑；3人的辯護人也向法院請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。
但法院審酌，黃、羅、陳當時各剛滿19歲、18歲，沒有工作以某戰鼓團會館為據點聚眾滋事，但本件僅因和黃姓被害人有5萬元債務糾紛，就將他凌虐打成重傷致死，手段凶殘、惡性匪淺，不依刑法第59條減刑。
法院認為，3人強押黃男痛毆至昏迷還不送去醫院，又載到土地公廟潑水，最後才將他帶回家，絲毫不尊重生法只為逞凶鬥狠，分別依傷害致死罪各判黃、羅，陳，有期徒刑9年8月、7年6月，4年5月。
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