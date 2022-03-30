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蔡進國遺體運送下山 跑山獸擁抱家屬：sorry沒能找到生還的他

2000萬藍寶堅尼變8000元廢鐵 機師打官司要國賠輸了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

機師林修帆2013年在台中駕駛未領牌、價值2000萬元的超跑「藍寶堅尼」，被警方攔停舉發，裁罰3600元並沒入車輛，林提行政訴訟敗訴確定，藍寶堅尼事後被銷毀，變成僅8000元的廢鐵；林提告要求交通部、台北市交通事件裁決所國家賠償1500萬元，台北地方法院今判林敗訴，可上訴。

林（45歲）2013年11月28日駕駛超跑藍寶堅尼LP-640，行經台中市惠中路被攔查，當時超跑懸掛另輛車的車牌，林被依道安條例開罰3600元，並依法沒入；林多次提出行政訴訟皆敗訴確定，再審也被駁回。藍寶堅尼2016年12月14日被銷毀，價值僅剩約8000元。

林提國賠訴訟主張，藍寶堅尼價值約2000萬元，他2014年11月、藍寶堅尼被銷毀前，把車輛相當於100萬元的權利轉讓給原姓男子，兩人一起聲請緊急處置、提訴願，未料交通部、北市交通事件裁決所未調查相關法條增修時誤將進口車輛涵蓋其中，違反比例原則，就駁回申請，阻斷們的救濟全，認為交通部、裁決所應賠償林1400萬元、原100萬元。

交通部抗辯，林的處分經法院認定合法有效，車輛銷毀也符合法意，再者交通部沒有停止行政處分的權利；裁決所則認為，林違規行為屬實，舉發沒有違誤，且林所提的救濟程序都被駁回確定，銷毀車輛並沒有侵害林的權利。

法院認為，裁決所裁罰林3600元、沒入車輛的處分，林不服提行政訴訟被駁回確定，讓與100萬元權利後提出的緊急處置請願、訴願也被駁回，銷燬車輛並無不法。

再者，能停止處分執行的機關僅有北市府或裁決所，交通部沒有權利停止處分，又交通部檢視相關法規範後，認為沒有侵害人民財產權、人格權的情形，堪認已盡調查情事，判林、原敗訴。

機師的藍寶堅尼被銷毀成廢鐵。圖／聯合報系資料照片
機師的藍寶堅尼被銷毀成廢鐵。圖／聯合報系資料照片

藍寶堅尼 北市

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