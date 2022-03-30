醫院前副院長摩鐵摔傷送醫 妻查手機驚見「已造訪49次」告小三

中部某醫院前陳姓副院長因跌倒被送醫，其妻才發現丈夫是在汽車旅館跌倒受傷，查出丈夫竟是和陳姓女子到汽車旅館幽會，氣得提告求償。情境示意圖。圖／Ingimage

中部某醫院前陳姓副院長去年2月因跌倒被送醫，其妻接到小姑通知趕赴醫院，才發現丈夫是在汽車旅館跌倒受傷，查出丈夫竟是和陳姓女子到汽車旅館幽會，雖陳女說，是因陳男心情不好，才會約出去談心，但陳妻仍氣得提告求償60萬，彰化地方法院判陳女需賠40萬元。

判決書指出，陳男妻子去年2月某日突接到小姑電話，通知她陳男跌倒重傷在醫院，陳妻到院後一問才知陳男是在汽車旅館受傷，並得知當時丈夫和陳姓女子在一起，陳女通知其小姑到醫院處理。

陳妻事後去汽車旅館調閱相關資料，發現當天中午陳男和陳女一起進入汽車旅館，後來發生陳男在房內跌倒受傷事件，陳妻並在丈夫住院期間，查詢陳男手機，發現他到該汽車旅館就有49次，另還有到桃園、台中、台南等地汽車旅館。

陳妻與陳男結婚19年，兩人育有一子，陳妻認為，陳女明知陳男有家室，仍與他交往，並多次出遊，破壞她的婚姻和諧圓滿，她得知丈夫出軌後悲痛欲絕、心力交瘁，因此提告求償60萬元。

不過陳女辯稱，她從事直銷賣營養保健品，和陳男是舊識，所以也會販售營養保健品給陳男和陳男的父親，兩人常相約談心或聊生活近況，當天是因陳男說他最近心情低落、運勢不佳，希望和她見面，就由陳男開車載她，她一開始並不知是要去汽車旅館，後來進入房間，因旅館燈光忽然熄滅，陳男匆匆忙忙欲下樓查看熄滅原因，才發生跌倒重傷憾事，否認和陳男有婚外情。

不過法官認為，陳男陳女兩人相約於汽車旅館私密約會，應已為男女朋友關係，顯已超出一般普通朋友間情誼，若兩人要談心大可約到咖啡店，而非是汽車旅館，陳女之辯解違反經驗法則，不足採信，認為陳女已侵害陳妻之配偶身分法益，因此判處陳女需賠陳妻40萬元。