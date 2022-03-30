「銀行員之死」諸慶恩案聲請再審 最高法院駁回確定！

佳和實業前董事長翁茂鍾與前公務員懲戒委員會委員長石木欽等審、檢、調、警不當往來曝光，其中法商百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造定存單，二審判刑4月得易科罰金，緩刑3年，上訴三審因諸病逝而判不受理。高檢署為諸聲請再審，被高院裁定駁回，高檢提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

翁茂鍾案爆發後，相關調查發現他當年擔任執行副總的怡華實業公司曾與百利達銀行間有債務糾紛，翁憑藉與司法檢警調間的人脈，不但讓自己脫身，還透過檢舉讓諸慶恩被起訴偽造文書，一審無罪，二審認定他行使登載不實文書犯行，改判4月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

案件上訴三審期間，2003年5月24日諸慶恩病故，年僅37歲，最高法院判決公訴不受理；高檢署去年3月為諸慶恩聲請再審，高院合議庭認定，諸案二審非「確定」的有罪判決，諸慶恩在上訴三審時間死亡，最高法院諭知不受理，並非實體判決，全案不符再審的法定要件。

高檢署認為，諸慶恩當初被起訴偽造文書等案件的偵審過程，相關司法人員一再與翁茂鍾不當接觸，使諸慶恩未能獲得公平、公正、公開、透明之審判；最終因諸慶恩死亡，最高法院判決不受理，始終未能取得企盼的無罪判決，但司法應是為「人民」而存在，高檢署提抗告，以平抑冤屈。

最高法院認為，聲請再審必須以有罪判決為對象，且判決需有實體確定力，諸案二審判決已被第三審撤銷而失效，並非有罪確定判決，不符聲請再審的要件。

再者，若如高檢署主張諸案三審判決有誤撤銷改判的情況，既然認為三審判決為確定判決形式，依釋字135、271號解釋意旨，未依非常上訴程序救濟，回復二審有罪確定判決，自然不能對形式上已不存在的有罪判決聲請再審，但諸案三審判決是否符合非常上訴的要件，是另一個問題。