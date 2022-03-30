原民樂團男主唱斷8年情 前女友怒PO「他賣身體」被法辦

何姓原住民樂團主唱與黃姓女友8年情斷，遭黃女在網站上張貼文字，指何對感情不忠、出賣身體換金錢。情境示意圖。圖／Ingimage

何姓原住民樂團主唱與黃姓女友8年情斷，遭黃女在網站上張貼文字，指何對感情不忠、出賣身體換金錢，何提告，黃女否認犯罪，但何事後選擇原諒，台北地方法院審理，依個資法判黃女有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。

黃女與何曾為男女朋友，2013初年交往，2019年底分手。黃女與何因分手衍生不少感情、金錢糾紛，黃女未徵得何的同意，連續上網張貼足以識別何的個人資料，何在住處發現後提告，黃女被起訴。

法院審理，黃女否認違法；黃女辯護人稱，黃女張貼的姓名、工作、原住民身分、表演照片或影片，是何自行公開或已經公開的個資，黃女分手後無從聯絡何，且發現何說謊、與其他女人發生親密行為而貼文，目的是要何出面處理。

法院調查，黃女將個資公開在Facebook網頁、「來自XX的XX樂團粉絲專頁」、「欠錢 跑路 渣男抱怨團」等網路社團，佐以文字敘述何感情不忠、品格低劣、出賣身體換取金錢名利，不是法定蒐集個資範圍，黃女行為，已讓何的私領域被迫曝光，侵害何的隱私權。

法官認為，黃女將何的事蹟、出沒地點揭露在公開網站，想達到由公眾起底、肉搜及指責何的效果，損害何非財產上的利益，應堪認定，不採納黃女的辯解。

判決書指出，黃女因與何發生糾紛，違法利用何的個人資料，但她對客觀事實始終坦承，並與何達成調解，獲何同意不再追究刑責，何也請求對黃女從輕量刑，考量黃女因自認感情、金錢遭何欺騙才犯罪，判黃女緩刑。