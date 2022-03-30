孫德榮槓上華納音樂 不滿授權金被稀釋求償1億元輸了

喬傑立經紀公司創辦人孫德榮質疑華納國際音樂代理公司藝人逾300首歌曲，卻未經同意將歌曲授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、香港等地，稀釋雙方間的授權金，以公司名義提損害賠償訴訟請求1億元，台北地方法院今判喬傑立公司敗訴，華納音樂免賠，可上訴。

孫德榮2018年和華納音樂結束13年延長合約，拿回超過300首歌曲的錄音著作權，他不滿華納透過海外分公司持續將歌曲轉授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、香港等地，導致他的授權金被不斷稀釋。

孫德榮先前受訪指出，喬傑立前年在台灣授權KKBOX，半年有40幾萬元、一年有90萬元授權金，和對岸音樂平台簽約，每年也有50萬元人民幣。他說，喬傑立的歌曲現在屬於「舊歌」，一年都有350萬元收益，之前當紅時期收益應該更多，甚至翻倍，但台灣華納13年只給1000萬元預授金，「華納當時說13年是750萬元，還說剩下250萬元就不討了」，讓他無法忍受。

他說，打官司是「小蝦米鬥大鯨魚」，他無法接受國際公司透過海外分公司相互讓渡合約，鯨吞蠶食詞曲創作者和著作權擁有者的利益，才會提告求償1億元。