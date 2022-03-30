前法官遭檢舉受招待買春 1千5百萬財產不明獲判無罪

士林地方院院民事庭前法官陳梅欽，遭控涉嫌不實申報加班費，被檢舉受律師招待買春、收受賄賂，還有1537萬餘元財產來源不明，遭依貪汙治罪條例財產來源不明等罪嫌起訴。士林地方法院今下午5點宣判，陳梅欽無罪。

陳梅欽2020年底遭起訴，陳在擔任法官期間，從2012年開始多次被檢舉私下接受律師招待買春、收受賄賂，2017年12月年廉政署立案調查是否涉嫌貪瀆，查出從2012至2018年間，彙整陳梅欽及他妻子的帳戶，發現2人名下帳戶有178筆來源不明現金匯入，共計1537萬200元。檢方認為，陳有可疑財產未誠實合理說明，與擔任法官的俸給顯不相當，依照貪汙治罪條例財產來源不明罪嫌起訴。

今年60歲陳梅欽審理時否認犯行，他供稱，法官薪水年薪至少2百萬元，加上天母房屋出租所得、照顧父母胞兄每月給6萬至10萬元等「6年收入至少有3207萬元，遠高於檢方起訴內容」，公訴檢察官當場反駁「又不是在討論投資理財」

2018年5月間，陳遭控詐取6136元加班費。陳梅欽辯稱，士林地院加班只能領9千元，他一次報領、便宜行事，民事法官都知道實際加班時數，遠出過可申領的加班費，無詐欺意圖。

陳梅欽曾在開庭稱，被案件折磨多年，被搜索當天就已經交代「拿銀行的存款去還貸款」、「現在才知道當事人心理煎熬，若有罪就該死，但真的不要用冗長的司法程序折磨人」

陳梅欽曾就讀陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍，考上輔大法律系，司法官訓練所33期結業。2005年陳梅欽被檢舉性侵女網友，經司法院調查，陳以結婚為由，和2名女網友發生親密關係，涉嫌對1名女網友襲胸，在「男蟲黑名單」網站上被討論，不過沒有人出面指控性侵，陳刪除電腦資料，無法確定事實為何。

陳遭列管後傳出應酬風聲，司法院陸續接獲檢舉，2017年12月起2個月間遭拍到應酬18場，涉嫌浮報加班，領到6千多元加班費。

陳梅欽2018年8月3日辭職，2019年6月遭司法院職務法庭判決免除法官職務，但可轉任法官以外職務，他轉任律師後，律師懲戒委員會2021年12月間決議，陳梅欽停止執行律師職務，律師工作飛了。