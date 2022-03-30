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5次酒駕又3度拒測 酒駕慣犯繳罰鍰還動氣「不想囉嗦」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

徐男受不了薪水全被行政執行官扣押，本月18日向岳父借錢到新北分署繳清欠款。圖／新北分署提供
徐男受不了薪水全被行政執行官扣押，本月18日向岳父借錢到新北分署繳清欠款。圖／新北分署提供

54歲徐男曾有五度酒駕、3度拒絕酒測紀錄，加上無照駕駛等交通違規、滯納健保費等，一共欠下35萬餘元賦稅與罰鍰，被移送法務部行政執行署新北分署執行，直到行政執行官扣押徐男銀行存款債權後徐才出面繳清，還動氣向書記官稱「不想跟你們囉嗦」。

新北分署指出，徐男曾在2003年、2008年、2009年與2013年、2019年因酒駕被處罰金與有期徒刑，但他不知悔改，2011年、2014年與2018年又因無照騎車被警方攔查，並因拒絕酒測、交通違規被裁罰2萬7千餘元，加上滯納健保費、燃料稅等，合計欠繳35萬7千元。

案件移送新北分署執行，行政執行官多次扣押徐男銀行存款僅得10萬餘元，但徐男因薪水被扣受不了，本月18日向岳父借錢，帶著現金到新北分署一次繳清剩餘欠款，書記官好奇詢問「為何突然繳清」，徐男還爆氣回嗆「不想跟你們囉嗦」。

新北分署提醒民眾，切勿酒駕以免害人害己，若因交通違規受裁罰，也應盡速繳納或辦理分期，以免受到強制執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北 酒駕 交通違規

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