高雄高分院質疑犯貪汙罪褫奪公權過苛 憲法法庭不受理

高雄高分院刑事第四庭審理一起貪汙案時，認為貪汙治罪條例第17條「犯本條例之罪，宣告有期徒刑以上之刑者，並宣告褫奪公權。」有牴觸憲法疑慮，聲請法規範憲法審查。憲法法庭認為聲請人沒說清楚哪裡違憲，裁定不受理。

高雄高分院刑四庭認為貪汙治罪條例第17條的規定，不分被告所犯罪名、所受有期徒刑宣告刑的長短、是否獲得緩刑、個案情節及個人情狀，一律規定宣告有期徒刑以上即應宣告褫奪公權，是對不同案件相同處理，也可能造成情輕法重、顯然過苛情況，缺乏調節機制。該庭認為讓被告一律遭受剝奪服公職權的結果，違反憲法平等、比例原則，侵害人民受憲法保障的服公職權和職業自由。

憲法法庭認為，法官聲請法規範審查，應於聲請書內詳敘對違憲法律的闡釋，如果只是對法律是否違憲出現疑義，或是法律有合憲解釋的可能者，難認已提出客觀上形成確信法律為違憲的具體理由。

憲法法庭第一審查庭審查，認為立法者為嚴懲貪汙、澄清吏治，特別制定貪汙治罪條例，並就褫奪公權特設要件，究竟有哪裡違反平等原則和比例原則，聲請意旨沒提出違憲的具體理由，與憲法訴訟法所規定的法官聲請要件不合，因此裁定不受理。