涉嫌黑吃黑吃不成 遭判刑還賠錢

田姓男子聽到陳姓男友人述說常受呂男所託北上取得巨額現金，推測鉅款可能是不法所有，有機可趁，邀集陳男、李男、詹男等人，謀畫以假冒警察攔查方式取得該筆鉅款再朋分，果然順利得手100萬元，呂男不甘損失鉅款懷疑內神通外鬼而報警，警方循線逮獲田男等人；嘉義地方法院依冒用公務員名義詐欺取財罪將田、陳、李、詹等人分別判處1年4月、1年2月、1年10月及1年2月徒刑，可上訴。另田男、陳男私下各賠呂男50萬元、80萬元和解。

有如電影般的情節發生於去年6月間，田男與陳男聊天中得知陳男經常受呂男所託北上收取巨額現金帶回嘉義，田男認為鉅款應該是不法所得，剛好李男來探詢賺錢機會，3人謀畫以假冒警察攔查的方式取得該筆鉅款後再朋分，由田男擔任幕後聯絡人，李男再找詹男、另名陳男2名幫手及行動車輛。

去年6月18日中午呂男指示陳男及劉男北上載運現金100萬元回嘉義，陳男即私下告知田男行動代碼「1」，啟動黑吃黑行動，陳、劉在台北市順利取款返回嘉義交流道後，陳男故意支開劉男去便利超商買飲料，再利用通訊軟體發行動代碼「2」及車牌號碼給田男，田男將訊息轉給行動組李、詹、陳3人駕車前往攔截，6月18日晚9時11分許3人在嘉義市世賢路三段與新民路口以假冒警察證件的證件套將陳、劉的車輛攔下喝稱「警察、下車」進而在副駕駛座下取得裝有100萬元的紙袋，假意要陳、劉開車引導追查上游共犯，卻在行經數個路口後，利用燈號轉換機會而離去。

劉男驚覺可能被擺道，電話告知呂男100萬元被人拿走了，呂男指示2人追尋車輛，但遍尋不到，呂男懷疑陳、劉2人私吞，於是要求2人報警以自清。

警方接獲報案後，從車籍資料先查獲幫手陳男，田男等人知道東窗事發，給予50萬元要求陳男不要供出其他人，不料陳男到案後卻棄保遭通緝，警方仍陸續查獲田男等人到案。

法官審理時，呂男供稱100萬元是綽號「阿猴」還的欠款，但24歲呂男月收入才3萬多塊、借貸雙方沒有借據，又不知對方「阿猴」真姓名，多次派人專程北上載運鉅款南下，發生後沒有立即報案等情事判斷，這100萬元現金應是不法所得。

法官審酌，田男與被害人以50萬元和解，犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪處有期徒刑1年4月。緩刑5年，240小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。

陳男與被害人80萬元和解，犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。緩刑5年，240小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。