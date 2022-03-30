館長直播講寵物業者有100件前科 遭誹謗罪嫌起訴

網紅「館長」陳之漢先前因妻子和謝姓寵物業者有買貓糾紛，陳在Youtube直播稱謝有「一百多件前科」，謝認為名譽受損對陳提告，檢方發現，謝男明明僅有2006年時有1件刑事案件，陳未經查證就顯然有惡意，足以毀損謝名譽，偵結依誹謗罪嫌起訴陳之漢。

檢警調查，陳之漢的老婆和謝姓寵物業者有買賣貓隻糾紛，陳2020年4月2日在自己Youtube的直播頻道上，以標題「狸貓換太子，買A貓來B貓」、「貓商前科紀錄輝煌」等，並稱謝「這一位先生你被告了一百多件刑案」、「你有一百多件前科」。

謝男認為陳對他不實指摘足以貶損名譽、人格社會評價，先前就對謝提告妨害名譽，但起初桃園地檢署認為嫌疑不足不起訴，謝不服聲請再議經台灣高等檢察署發回續行偵查。

檢方訊時，陳之漢矢口否認，辯稱他不是在講謝男，之後又改口說，有聽說有告100多件；陳的辯護人則提出臉書成員有傳對方涉案108筆的網路搜尋截圖。

檢方再勘驗陳當時直播影片，發現他提出明確記載謝男判決書的搜尋結果，足以認定是在指摘謝男，且影片中聊天室訊息也稱謝的本名、謝的臉書有等多重複性留言，而且謝只在2006年有 1件刑事案件，並沒有陳說他有上百件，顯然和事實不符。

檢方認為，一個人前科素行可反應他過往人格特性，也是社會對開人評價重要參考，所以陳之漢指摘謝有超過百件前科，顯然是不實，足以毀損其社會評價。

另有關陳的辯護人還主張，陳是聽聞他人的轉述，也有截圖盡到查證義務，但檢方發現，網友傳送截圖時隨即馬上又傳謝的回應，表示「我不怕年輕時的錯誤讓人知道，但我的案底只有一條」等語。