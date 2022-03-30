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重機撞上違規機車被判刑 「根本無法閃」2審逆轉無罪

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

朱姓騎士騎重機行經楠梓區藍昌路、大學三十二街128巷路口時，撞上同向的林姓騎士，林男倒地後多處骨折重傷，朱男被控超速、未保持安全距離等，被依過失傷害罪判拘役50天，朱不服上訴，認為是林男突然往左偏，他閃避不及才撞上，高雄高分院法官審酌相關事證，認定車禍肇因是林男「轉彎車未禮讓直行車」，貿然往左偏行才被朱男撞上，因此逆轉改判朱無罪。

判決指出，2019年3月15日下午4時許，朱男騎重機沿藍昌路由南往北行駛，朱騎在中線車道，林男騎在朱男右前方，兩車行經藍昌路、大學三十二街128巷路口時，林卻往左偏行，朱因閃避不及從後方撞上，造成林男左胸肋骨骨折、血胸等重傷。

檢方調查後，依過失傷害罪將朱男起訴，橋頭地院審理時，法官認定朱未注意車前狀況，及未保持隨時可以煞停安全距離，判拘役50天，得易科罰金5萬元。朱男不服上訴，主張當時他根本無法閃躲才會撞上，認為一審判決不當。

高雄高分院審理時，法官勘驗朱提供的行車紀錄器畫面，發現兩車碰撞前，林男機車幾乎與朱男行駛方向「垂直」，另根據委託逢甲大學所做鑑定報告，若朱依該路段速限50公里行駛，根據兩車距離計算，朱就算急煞，也沒辦法避免車禍發生，鑑定報告也指是林男往左偏向時，未注意到後方朱男才釀禍。

另外，法官發現，藍昌路內側車道畫有禁行機車標誌，林男應依「兩段式」左轉，更何況事故路口左方並無任何道路可供通行，朱男無從預想林會突然從外側車道左轉，或往左偏向行車，事故發生時朱男根本無法反應。

合議庭認為，依規定轉彎車未禮讓直行車，林男自稱「不知道車禍怎麼發生」，可見他在改變行車方向時，並未注意後方來車就冒然往左變換車道，因此認定朱男無過失責任，撤銷原判決，逆轉改判朱男無罪確定。

朱男騎重機行經楠梓區藍昌路、大學三十二街128巷路口時，與林姓騎士發生車禍，一審朱被判刑，上訴後逆轉改判無罪。圖／翻攝自Google Map
朱男騎重機行經楠梓區藍昌路、大學三十二街128巷路口時，與林姓騎士發生車禍，一審朱被判刑，上訴後逆轉改判無罪。圖／翻攝自Google Map

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