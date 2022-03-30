高雄監獄管理員幫受刑人買菸、茶葉 法院判關4年半定讞

高雄監獄戒護科前管理員黃敬業2015至2016年接受受刑人母親提供的現金，替受刑人買茶葉、香菸、咖啡等十一次，最高法院依違反貪汙治罪條例圖利罪判4年6月徒刑，褫奪公權3年定讞。

黃敬業2007年至2010年間擔任洪姓受刑人的舍房夜勤管理員，互有認識，待洪出獄後雙方仍有往來，黃也因此認識洪的母親；洪2015年5月6日又因犯毒品案入高雄監獄服刑。

黃2015年11月至2016年3月4日接受洪母的委託，收下洪母給的9萬5000元，再替洪購買茶葉、香菸、口香糖、咖啡等物，用塑膠袋分裝，待舍房交接班時間拿給洪，使洪免受檢查即可拿到物品，次數共11次。

黃坦承有替洪買東西帶入監獄，但否認圖利犯行，供稱洪母拿給他的錢，他都有幫忙買東西給洪，日期他記不清楚，但他沒有從中獲利，縱使違反行政規定，也不構成圖利罪。

洪母作證時則說，她不懂這種狀況，想說黃是做官的，怕兒子不好過，「我寧願花一點錢，讓我兒子好過一點」。一審判黃無罪，二審逆轉依對於主管事務圖他人不法利益罪判刑6年，褫奪公權3年，最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院更一審認為，黃身為高雄監獄戒護科管理員，不思戮力從公、盡忠職守，反而多次替受刑人挾帶違禁物品，圖利受刑人，損及機關聲譽，也影響監所管理秩序，但考量他夾帶物品價值不高，危害遠不及夾帶毒品等物，改判他4年6月徒刑，褫奪公權3年。